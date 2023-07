Francesca Chillemi è ancora Viola come il mare

Suoi modelli sono alti, Anna Magnani, Monica Vitti e Meryl Streep; è siciliana, ha 37 anni ed è anche una credibilissima suora in tv.

Stiamo parlando di Francesca Chillemi, già Miss Italia nel 2003, ed ora pronta per la seconda serie di Viola come il mare che rivela: "Le riprese inizieranno dal 17 luglio, prima a Roma e poi a Palermo.

Ho letto la prima puntata e devo ancora capire come si svilupperanno i personaggi. Mi hanno solo detto che ci saranno cambiamenti e il mio affronterà la vita in modo diverso".



Come si spiega il grande successo di Viola? "Davvero non lo so. A me piace molto il mio personaggio e il messaggio che manda. E poi c'è il suo problema di salute, una malattia neurovegetativa (soffre di sinestesia ndr), che dà la capacità di leggere le persone come se si avesse un super potere. Insomma è una donna che non sa come si evolverà la sua vita, ma che affronta qualcosa di così drastico in modo tanto ottimistico.



Credo che questo sia un bel messaggio per chi affronta la quotidianità avendo problemi seri. La mia Viola non si perde mai d'animo".



Come è stato fare Azzurra a Dio ci aiuti 7? "Raccogliere il testimone di Elena Sofia Ricci non è stato facile, ma lei ha tutelato questo passaggio, è stata generosa".



Una ragazza bellissima come Azzurra che si fa suora quanto è credibile? "Non so dirlo, per lei è solo un modo di trovare un po' di pace, dopo la perdita che ha avuto. A volte non ci spieghiamo certe cose e dobbiamo capire come andare comunque avanti".



Che ricordi ha di Miss Italia? "Credo che bisognerebbe supportare di più le ragazze, questa la vera pecca del concorso.



Il primo anno di Miss Italia vieni buttata in questo mondo senza strumenti invece di essere un anno di formazione . Ho dovuto imparare tantissime cose, ti ritrovi un nome, un successo, ma non sei preparata".



Cosa è la bellezza, un regalo o una maledizione? "Per me è solo una caratteristica con la quale nasci. Ognuno ha le sue. Io sono nata così". Ansa