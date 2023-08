Daniela Ferolla, pronta alla nuova sfida di Unomattina

Daniela Ferolla è pronta al suo debutto in studio con UnoMattina da lunedì 11 settembre dalle 8.30 su Rai1 con il collega Massimiliano Ossini, già volto del mattino, si racconta in esclusiva in studio al Tg1 in un'intervista a Giorgia Cardinaletti.



Grandi preparativi in corso per il buongiorno agli italiani con Ferolla e Ossini, ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Rai1.

Il programma, perno prezioso del day time Rai, proseguirà nella sua formula di successo portata avanti già la scorsa stagione da Massimiliano Ossini con al centro temi di rilevanza pubblica e sociale come l'ambiente e il green; Ferolla novità della nuova stagione 2023/2024 assieme all'allungamento di mezz'ora conquistato da tutta la squadra Rai, porterà dal canto suo temi di attualità, lifestyle ma soprattutto argomenti a cui tiene molto ovvero quelli legati al mondo femminile.



A Cardinaletti confessa di che le piace "mettersi alla prova".

E sulla sveglia che suonerà presto, confessa "non bevo caffè, preferisco il The Verde, sono molto salutista, me l'hanno insegnato i miei nonni, mia mamma e in base le stagioni cerco sempre di mangiare prodotti italiani e di stagione…" Sull'addio al mondo delle Linee, ad oggi è la conduttrice più longeva di tutta la storia del programma, "Condurre programmi on the road per quasi 10 anni è stato il lavoro più bello di mondo, con la Rai ho imparato tanto a livello professionale e umano; sei on the road in posti bellissimi, a contatto con l'Italia vera". "La mia carriera è stata volutamente graduale ad un certo punto ho voluto giocarmi al meglio quello che la vita mi aveva dato e mi sono detta che dovevo studiare, bisogna essere preparati, mi sono laureata prima in Scienza della Comunicazione e poi in giornalismo... piano piano, eccomi qui!" Amante della natura e Lady Green della tv, "Sono nata in Cilento e il mio rapporto con la natura è speciale. Ansa