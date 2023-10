Stasera la consegna del Pallone d'Oro, favoriti il solito Messi e Haaland

Written by Redazione Sport

Nella stessa serata verranno inoltre assegnati il Pallone d'Oro femminile, il Trofeo Kopa e il Trofeo Yashin, rispettivamente riservati alla Migliore Calciatrice del Mondo, al Miglior Giocatore Under-21 e al Miglior Portiere. L'evento è anche in live streaming su Sportmediaset.it. AGI

Sono 30 le stelle in lizza per aggiudicarsi il premio individuale più prestigioso del calcio internazionale. Due i grandi favoriti dell'edizione: Lionel Messi (a quota sette), che ha trascinato l'Argentina sul tetto del mondo, e il norvegese Erling Braut Haaland, che ha conquistato il 'Triple' con il Manchester City.

Questa sera, dalle 20.30, sul canale "20", in diretta dal Theatre du Chatelet di Parigi, spazio alla cerimonia di consegna della 67esima edizione del Pallone d'Oro.

