Atp Finals, Sinner si giocherà il titolo contro Djokovic

Jannik Sinner è in finale nel torneo dei maestri, Atp Finals di Torino. Batte per la terza volta consecutiva quest'anno Daniil Medevedev 6-3 6-7 6-1 e conquista la finale. Partita dove l'azzurro ha sempre dato l'impressione di controllare. Il primo set risolto grazie a un break che Sinner ha difeso fino alla fine vincendo 6-3.

Nel secondo è arrivato al tie-break dove il russo ha servito benissimo riuscendo a vincere per 7-4 portando in parità il match. Al terzo set, iniziato dopo oltre 8 minuti a causa della pausa toilet del russo, Sinner ha martellato da fondo campo e, dopo un primo gioco in cui ha rischiato (annullando una palla break), ha allungato strappando due volte i servizio all'avversario chiudendo con un perentorio 6-1.

"È stata una partita molto molto difficile e lui ha iniziato meglio di me. Poi dopo il break è andata meglio. Da quando sono arrivato qua ho sentito un calore e un'energia incredibile. Questa energia che mi avete dato e che mi date è una cosa pazzesca!". Un emozionato Jannik Sinner al termine della partita vinta contro Daniil Medvedev ringrazia il pubblico di Torino per il tifo.

"Oggi ho cercato, soprattutto nel terzo set, di partire aggressivo - aggiunge l'azzurro - lui oggi tirava più forte ed è difficile giocarci contro, ma alla fine ho servito molto meglio e sono contento della mia prestazione. Adesso vediamo domani come va".

Novak Djokovic, in serata, ha superato nell'altra semifinale all'Atp Finals di Torino lo spagnolo Carlos Alcaraz 6-3 6-2 e farà la finale con l'italiano Jannik Sinner. Sarà una sorta di rivincita visto che, qualche giorno fa, non senza polemiche per lo scontro tra il serbo e il pubblico sugli spalti, l'azzurro si era imposto in 3 set. AGI