Jasmine Paolini in finale a Dubai, sfiderà Anna Kalinskaya

Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya sono le finaliste del "Duty Free Tennis Championships" sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 26 del mondo, si è imposta sulla rumena Sorana Cirstea, 22 Wta, in due set con il punteggio di 6-2, 7-6(6), maturato in un'ora e 57 minuti di gioco. Nella seconda semifinale, la tennista russa haeliminato a sorpresa la polacca Iga Swiatek, numero 1 delle classifiche mondiali e del tabellone, in due set con il punteggio di 6-4 6-4.

"Ho vissuto un piccolo dramma alla fine del secondo set - racconta l'azzurra a fine match - Ero un po' nervosa, lei è una grande giocatrice e ieri aveva rimontato da una situazione ancor peggiore. Sono molto felice di aver vinto il tie break e questo match straordinario". "È il momento migliore della mia carriera. Ancora non riesco credere di essere da lunedì nella top 20 Wta. La finale di domani sarà di certo durissima ma io qui sto giocando bene, mi sento in forma", ha concluso Paolini. AGI