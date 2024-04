Atp Montecarlo: Sinner batte Rune. In seminale contro Tsitsipas

Jannik Sinner prosegue senza sosta la sua marcia verso la vetta del tennis mondiale: a Montecarlo, in una gara complicata ma sempre sotto controllo, l'azzurro ha battuto Holger Rune 6-4 6-7 6-3. Sinner ha vinto il primo set con una certa facilità strappando il servizio al 20enne danese n.7 del mondo. Nel secondo per due volte Rune ha recuperato dallo 0-40 e poi, al tie break, sotto di 4-6 ha annullato due match point e vinto il tie break. Nel terzo set è stato Sinner ha dover annullare una palla break ma poi, sul 4-3 a suo vantaggio, ha strappato il servizio a Rune chiudendo 6-3.

"Non è facile affrontare Rune specialmente in queste occasioni. Una partita più fisica, più scambi. Sono molto contento in vista della partita di domani", ha detto Sinner al termine della gara. Durante la partita Rune ha protestato vivacemente col giudice interrompendo la concentrazione di Sinner. Ma l'azzurro spiega che l'episodio non lo ha influenzato. "Ho guardato solo me stesso e ho mantenuto la calma. Lui può creare un po' di caos come è accaduto lo scorso anno - ha aggiunto - ma ho imparato. Mi sono concentrato sulla partita". E domani c'è Stefanos Tsitsipas. "Lui è in forma. Spero che sia una bella partita", la parole di Sinner. AGI