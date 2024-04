Al via la 62esima edizione del Salone del Mobile

La 62esima edizione del Salone del mobile di Milano prende il via con il taglio del nastro, alla presenza del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Il ministro è stato accolto dalla presidente della kermesse internazionale del design, Maria Porro. All'inaugurazione anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'ad di Fiera Milano Conci, il presidente di Fondazione fiera Milano Pazzali, il presidente di FederlegnoArredo Feltrin, il prefetto Sgaraglia e Daniela Santanché, ministro del Turismo.

Questa mattina all'apertura dei tornelli c'era già una gran folla di visitatori per quella che si preannuncia come un'edizione record per numero di ingressi. In fiera anche le biennali di Bagno e Cucina, e lo speciale compleanno del salone satellite: 25 candeline per il cantiere dei giovani creativi. E le tre grandi installazioni - di cui una di David Lynch - su sostenibilita' idrica, food design e neuroscienze. In tutto ci sono 1.950 espositori da 35 Paesi su una superficie di 174.457 metri quadri. AGI