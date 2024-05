Lirica, parata di star all'Arena di Verona

Il Ministero della Cultura celebra l'opera italiana con un evento straordinario all'Arena di Verona, in mondovisione Rai alle 20.30 il prossimo 7 giugno. Uno spettacolo straordinario che vede impegnati 160 professori d'orchestra e 300 artisti del coro dalle Fondazioni lirico sinfoniche italiane, con la partecipazione straordinaria del Maestro Riccardo Muti. In un'unica serata, nel teatro all'aperto più grande del mondo, si esibiranno star del calibro di Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flo'rez, Ludovic Te'zier, Vittorio Grigolo, Luca Salsi, Eleonora Buratto, Francesco Meli e molti altri artisti, con la danza di Roberto Bolle e Nicoletta Manni.

Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti condurranno il pubblico in un avvincente 'viaggio' nell'opera che ha fatto la storia della musica e dell'Italia. In una notte, dunque, le pagine più belle dell'Opera e, sullo stesso palcoscenico, i migliori interpreti al mondo. La serata è realizzata con la partecipazione di SIAE, ANFOLS, Teatro alla Scala e Accademia di Santa Cecilia. In platea le maggiori autorità italiane, i rappresentanti delle istituzioni culturali, l'Unesco e gli ambasciatori dei Paesi del mondo dove l'Opera è più amata. Lo spettacolo si aprirà con il maestro Riccardo Muti, ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo, sul podio.

Sarà lui a dirigere la prima parte della serata, e i brani per orchestra e coro più significativi della grande opera italiana, dal regno del bel canto di Guglielmo Tell e Norma, all'epopea verdiana e risorgimentale di Nabucco e Macbeth, alle pagine sinfoniche e corali grandiose da Mefistofele a Manon Lescaut. La seconda parte della serata offrirà un'appassionante antologia dei brani d'opera più celebri di Puccini, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Leoncavallo, Giordano, interpretate da stelle da tutto il mondo accomunate dal canto lirico italiano, diretti dal giovane maestro Francesco Ivan Ciampa.

Per l'occasione, Fondazione Arena di Verona ha ideato, con Filippo Tonon, un impianto scenografico originale, che accoglierà orchestra e coro sul palcoscenico e trasformerà il golfo mistico in un nuovo spazio scenico per un'altra eccellenza italiana nel mondo, la danza. Le E'toile Roberto Bolle e Nicoletta Manni interpreteranno due coreografie firmate da Massimiliano Volpini, create appositamente per questo evento ed eseguite per la prima volta. Sulla musica dei grandi maestri, tra cui Giacomo Puccini di cui si celebra quest'anno il centenario dalla morte, le due Etoile del Teatro alla Scala di Milano si esibiranno prima in un passo a due sulle note di Madama Butterfly, seguito dall'assolo di Bolle su Cavalleria Rusticana.

In scena, durante la serata, anche 50 ballerini del corpo di ballo di Fondazione Arena. "Il concerto del 7 giugno, promosso dal Ministero della Cultura, vedrà tutto il mondo dello spettacolo italiano riunito per celebrare l'iscrizione del canto lirico italiano nella lista del patrimonio immateriale Unesco, avvenuta lo scorso 6 dicembre. L'orchestra d'eccezione, diretta dal Maestro Riccardo Muti, sarà costituita da musicisti e artisti del coro provenienti da tutte le Fondazioni lirico-sinfoniche nazionali e dalle maggiori Orchestre d'Opera italiane.

Un'occasione unica e irripetibile, trasmessa in diretta in mondovisione su Rai Uno, in cui spettatori e ascoltatori potranno ripercorrere le arie più note e popolari della nostra produzione lirica, che fa parte a pieno titolo di quell'autentico immaginario italiano al quale il Governo sta lavorando su più fronti", dice il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Questo Evento del Ministero della Cultura nasce nel giorno in cui l'UNESCO ha attribuito al canto lirico il riconoscimento di patrimonio dell'umanita' - spiega il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi - l'Opera ci fa brillare a livello planetario e rappresenta un importante strumento di presidio e diffusione della nostra lingua. È anche un'eccezionale macchina di spettacolo che, dopo più di 450 anni, senza ricorrere alla tecnologia ma facendo affidamento solo sul talento umano, riesce a creare rappresentazioni sublimi, capaci di competere e provocare stupore nel pubblico contemporaneo. Con grande merito di chi ci lavora. Ringrazio il Maestro Riccardo Muti per non avermi mai fatto mancare il suo incoraggiamento su questa iniziativa".

"Diamo il via al nuovo secolo dell'Arena di Verona Opera Festival festeggiando il Canto lirico in Italia patrimonio dell'Umanita'. Non potremmo essere più felici di così - aggiunge Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona - il prossimo 7 giugno, i riflettori mondiali saranno puntati su Verona e sull'Opera, grazie a questa serata speciale promossa dal Ministero della Cultura. Un orgoglio per tutte le Fondazioni lirico-sinfoniche del nostro Paese. Ringrazio pertanto il Ministro Sangiuliano e il Sottosegretario Mazzi che hanno creduto e reso possibile tutto questo, valorizzando a livello internazionale il nostro patrimonio artistico". AGI