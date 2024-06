Roland Garros, Jasmine Paolini vola in finale

La favola di Jasmine Paolini non si ferma più: la 28enne toscana ha dominato in semifinale al Roland Garros la 17enne russa Mirra Andreeva 6-3 6-1 raggiungendo per la prima volta la finale di uno Slam. Incontrerà la polacca numero uno al mondo Iga Swiatek (contro cui finora ha sempre perso) che oggi ha liquidato in due set (6-2, 6-4) la statunitense Coco Gauff.

Paolini è la prima italiana dal 2012, la quinta in assoluto, a raggiungere questo traguardo, quando Sara Errani fu sconfitta da Maria Sharapova. "Ero nervosa nel primo set, poi palla dopo palla mi sono rilassata. E' stata dura ma sono felice di aver vinto - dice l'azzurra che diventa la n.7 del mondo - a Madrid mi ha battuta quando ero 5-2 nel primo set e poi ho perso. Oggi volevo fare meglio, colpire la palla e divertirmi e ha funzionato. Sognare è importante e oggi non so cosa dire", continua emozionatissima. Poi in italiano: "Grazie mille ragazzi, è stato un piacere. E 'merci beaucoup' a tutta la Francia!" AGI