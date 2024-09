Sophia Loren, la festa dei 90 anni a Palazzo Naiadi che le dedica una suite

Una festa con quasi 200 ospiti, una torta di 9 piani e Laura Pausini come voce per intonare a sorpresa “tanti auguri a te”. Quello festeggiato da Sophia Loren a Roma (sulla terrazza con vista mozzafiato di Anantara Palazzo Naiadi che per l’occasione ha anche dedicato alla diva la “Sophia Loren Suite”, la prima e unica suite al mondo dedicata all’attrice) è stato un compleanno da ricordare. Accanto alla diva c’erano gli amici di sempre Ferzan Ozpetek a Aurelio De Laurentis; da Alessandra Mussolini a Christian De Sica con la moglie Silvia Verdone; da Al Bano a Gigi D’Alessio; da Mara Venier a Giancarlo Giammetti e tanti altri, fino a il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Zubin Mehta, Trudie Styler e Laura Pausini che è arrivata a sorpresa cantando “Io sì”, colonna sonora di “La vita davanti a sé”, pellicola drammatica del 2020 di Edoardo Ponti in cui Sophia Loren ha recitato, vincendo il David di Donatello come migliore attrice protagonista.

Per la cena placées, firmata dall’Executive Chef dell’hotel Heros De Agostinis, i 16 tavoli sono stati nominati con i titoli delle pellicole che hanno reso celebre la Loren, da “Una giornata particolare” a “La ciociara”, passando per “I girasoli”, “L’oro di Napoli” e “Ieri, oggi, domani”. Erano invece ben nove i piani del dolce, alto un metro e trenta centimetri, preparato dal Pastry Chef dell’hotel Daniele De Santi che ha completato gli ultimi tocchi proprio davanti alla festeggiata. A base panna, pan di spagna e cioccolata con 3 diverse glasse, la torta, che è stata creata ispirandosi alla bellezza dell’attrice, ha utilizzato i suoi ingredienti preferiti su suggerimento del figlio Edoardo ed è stata decorata con rose bianche di cioccolata, i fiori preferiti della Loren. I tradizionali auguri sono stati affidati alla voce di Laura Pausini che ha cantato “Tanti auguri a te” insieme ai quasi 200 invitati. AGI