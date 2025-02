Sanremo: stasera il via, atteso un "travolgente" Jovanotti. Carlo Conti si commuove parlando della mamma

Inizia questa sera la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore, Carlo Conti, sarà affiancato sul palco da Gerry Scotti e Antonella Clerici. Ospite principale della serata sarà Jovanotti. La sua esibizione sarà "travolgente" ed è prevista "a metà scaletta", ha annunciato Carlo Conti, svelando anche che l'artista farà un medley "con tutta Sanremo coinvolta".

"Ci sono batterie e percussioni ovunque - ha spiegato -. Inzierà fuori e poi continuerà sul palco. Poi canterà un brano dal suo ultimo album 'Il corpo umano' già balzato al primo posto in classifica. Poi io, Gerry e Antonella chiederemo spudoratamente a Jovanotti un biglietto per partecipare al tour", ha aggiunto il conduttore, che in conferenza stampa un messaggio ricevuto dagli storici amici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. "Non fare tardi, pensa a noi!" è l''implorazione' accompagnata dalla foto dei due circondata dal profilo di un cuore rosso.

Conti si commuove parlando della mamma

Momento di grande commozione per Carlo Conti parlando della madre. "Il mio babbo è morto quando avevo 18 mesi e mi ha cresciuto da sola. Una donna fortissima, forse per questo ho tanto rispetto per le donne. Mi ha insegnato due cose fondamentali, il rispetto e l'onestà, e non mi ha mai fatto mancare nulla. La tavola era sempre apparecchiata, anche solo per noi due".

Conti ribadisce, dobbiamo essere fortemente antifascisti

"Volevo precisare che ieri ho detto che la domanda se fossi antifascista era anacronistica perché oggi dobbiamo essere tutti, fortemente antifascisti". Carlo Conti ha voluto spiegare, spontaneamente, perché ieri ha utilizzato l'aggettivo "anacronistica" rispetto alla domanda sull'antifascismo posta da Giuseppe Candela di 'Dagospia'.

Ricordato Alex Benedetti, avrebbe partecipato al voto

Momento di ricordo e commozione al Festival per Alex Benedetti, il direttore di Virgin Radio che è morto dopo essersi gettato dalla finestra del suo ufficio a Milano. "Alex Benedetti avrebbe dovuto partecipare alla votazione - ha detto Fabrizio Casinelli, direttore dell'ufficio stampa della Rai -. È un momento molto toccante per il mondo delle radio".

La scaletta della prima serata, si comincia con Gaia

Apre Gaia e chiudono i The Kolors. È stata resa nota la scaletta con l'ordine di entrata dei 29 artisti in gara. Eccola: Gaia, Gabbani, Rkomi, Irama, Coma_Cose, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, Giorgia, Willie Peyote, Rose Villain, Olly, Elodie, Shablo ft. Gue', JOshua, Tormento, Massimo Ranieri, Tony Effe, Serena Brancale, Brunori Sas, Moda', Clara, Lucio Corsi, Fedex, Bresh, Sarah Toscana, Joan Diele, Rocco Hunt, Francesca Michielin, The Kolors. AGI