Robert De Niro riceverà la Palma d'Oro onoraria a Cannes

Il 14 l'attore maggio terrà una masterclass per i frequentatori del festival. La sua ultima apparizione sulla Croisette risale alla primavera del 2023 con "Killers of the Flower Moon" di Scorsese.

L'attore statunitense Robert De Niro ricevera' la Palma d'Oro onoraria durante la cerimonia d'apertura del prossimo Festival di Cannes, prevista il prossimo 13 maggio. Lo annunciano gli organizzatori della manifestazione cinematografica.

"Ho dei sentimenti molto forti per il Festival di Cannes. Soprattutto oggi, quando cosi' tante cose nel mondo ci separano, Cannes ci unisce. È come tornare a casa", dichiara l'attore ottantunenne in un comunicato stampa del Festival. Quattordici anni dopo aver presieduto la giuria nel 2011, l'attore, regista e produttore vedrà celebrata tutta la sua carriera, costellata da ruoli diventati pagine indelebili della storia del cinema, in particolare le collaborazioni con Martin Scorsese come "Taxi Driver", vincitore della Palma d'Oro nel 1976.

Lanciato da Brian De Palma alla fine degli anni '60, Robert De Niro entrò nella storia interpretando Vito Corleone in "Il Padrino - Parte II" (1974) di Francis Ford Coppola, un ruolo che gli valse l'Oscar come miglior attore non protagonista. "Da piccolo delinquente a grande figura della mafia, De Niro non smetterà mai di prestare la sua naturale autorevolezza a personaggi della mafia italo-americana", aggiunge il comunicato.



Premio Oscar come miglior attore per "Toro scatenato", attore protagonista di due Palme d'oro ("Taxi Driver" e "The Mission"), fondatore del TriBeCa Film Festival di New York, Robert De Niro si è reinventato anche nella commedia ("Ti presento i miei") o in ruoli secondari più cupi ("Joker"). Il 14 l'attore maggio terrà una masterclass per i frequentatori del festival. La sua ultima apparizione sulla Croisette risale alla primavera del 2023 con "Killers of the Flower Moon" di Scorsese. AGI