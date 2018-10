Didattica e formazione Calcio, infortuni e le nuove frontiere della medicina al centro del convegno Isokinetic, organizzato dalla Scuola di Scienze Motorie per la salute. 13 ottobre, ore 8.30, Aula Levi del Centro Universitario (ex Isu) di via Valvassori Peroni 21.

Le nuove frontiere della medicina applicate al calcio e, in particolare, alla prevenzione e cura degli infortuni e dei traumi, sono il tema dell’incontro “Football medicines strategies: da Barcellona a Milano” in programma il prossimo 13 ottobre. Organizzato dalla Scuola di Scienze Motorie dell’Università Statale, l’incontro porta a Milano i principali contenuti emersi al Congresso Isokinetic del giugno scorso, tenutosi al Camp Nou, lo stadio del Barcellona, sul tema “Football Medicine Outcomes: are we winning?”.

I Centri Isokinetic, nati nella seconda metà degli anni Ottanta sperimentando una nuova metodica di valutazione e allenamento della forza muscolare chiamata isocinetica, hanno messo a punto un metodo unico nel mondo della riabilitazione. Ogni paziente viene infatti seguito da un medico gestore - detto “Case Manager” - durante tutto il percorso di cura. Il medico crea il protocollo di riabilitazione personalizzato per quel determinato paziente e supervisiona il lavoro con visite di controllo periodiche e test specifici.

Il convegno del 13 ottobre affronterà, in particolare, il tema dei carichi di lavoro e della prevenzione degli infortuni, il ritorno all’attività dopo un infortunio, con un focus sulla ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA), tema della lectio magistralis del professore Maurilio Marcacci, medico chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia e responsabile del Centro per la ricostruzione articolare del ginocchio dell’ospedale Humanitas di Milano.

A chiudere la giornata, la consegna del “Premio Arsenio Veicsteinas” alle tre migliori tesi nell’ambito di scienza del calcio e più in generale in scienza dello sport.

. I vincitori potranno partecipare al prossimo Congresso Isokinetic 2019 a Londra.

Partecipazione gratuita previa iscrizione all’e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .