Inaugurazione "Sportello Fondi europei e microcredito" a Bisceglie

Si terrà domani 10 novembre alle 18,30 in via Cardinale Dell’Olio 30 a Bisceglie, la presentazione dello sportello di primo contatto per i Fondi Europei ed il Microcredito.

L'europarlamentare M5S Rosa D'Amato illustrerà un percorso di opportunità concrete per uno sviluppo del territorio, della possibilità di mettere in relazione le idee con le risorse, delle opportunità e gli strumenti a disposizione dei cittadini per realizzare un’idea progettuale con un focus sui fondi europei ma anche per formare le “Antenne” che gestiranno lo Sportello per i fondi europei e microcredito, con l’aiuto dell’esperta Rossella Carparelli (commercialista esperta di Fondi Europei).

La rete degli sportelli è in continua espansione: lo scopo è mettere in relazione le idee con le risorse europee, formando in ogni Comune, delle "Antenne" locali, cioè attivisti interessati a svolgere un ruolo di mediazione tra la richiesta di realizzazione di progetti e gli strumenti finanziari per realizzarli.

A fare gli onori di casa sarà Vincenzo Amendolagine, Consigliere Comunale del MoVimento 5 Stelle, eletto nelle consultazioni elettorali del giugno scorso.

Parteciperanno, inoltre, i Portavoce del territorio: Angela Bruna Piarulli (Portavoce al Senato); Francesca Galizia (Portavoce alla Camera dei Deputati); Grazia Di Bari (Portavoce alla Regione Puglia).