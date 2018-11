Taranto - Massoneria e Chiesa dialogano sui percorsi della solidarietà martedì convegno a Palazzo del Governo

L’altruismo parla una lingua universale, capace di far dialogare popoli e sensibilità differenti. Un “miracolo” sul quale si confronteranno martedì 27 novembre i relatori del convegno “Le vie della solidarietà – Percorsi diversi per un’unica umanità”, organizzato dall’associazione “Io sono contro” con il patrocinio della Provincia di Taranto, del Grande Oriente d’Italia e del Consiglio dei Maestri Venerabili di Taranto.

Sarà un confronto libero sulle diverse esperienze che Massoneria e Chiesa Cattolica hanno sperimentato in tema di solidarietà. In particolare, Sergio Rosso parlerà degli Asili Notturni “Umberto I” di Torino, la benemerita struttura che dal 1886 si occupa degli ultimi, garantendo loro pasti caldi e cure mediche (in particolare odontoiatriche), sotto le insegne della squadra e del compasso. A don Nino Borsci, invece, toccherà il compito di descrivere le attività compiute dalla Caritas Diocesana di Taranto, costola dell’organismo della CEI che raccoglie la centenaria tradizione della Chiesa Cattolica in termini di assistenza, giustizia sociale e sviluppo integrale dell’uomo.

Un tema, quindi, sul quale costruire un’ampia piattaforma condivisa, grazie anche ai contributi che arriveranno dallo psichiatra e psicoterapeuta romano Domenico Mazzullo e dal Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi.

Prima del convegno, che si terrà alle 18 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo del Governo, porteranno i loro saluti il presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti e il presidente del Collegio dei Maestri Venerabili di Puglia del GOI Luigi Fantini. A moderare gli interventi sarà il direttore di Taranto BuonaSera Enzo Ferrari.