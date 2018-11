Marcello Mariani, Il Tempo dell’Angelo 1956-2014

Written by Redazione Cultura

Un grande successo di chiusura, per un lungo lavoro di promozione culturale ed istituzionale, svolto a Roma, durato l’arco di due mesi, nel ricordo della figura e dell’arte del Maestro contemporaneo, Marcello Mariani.

L'intervento illuminante di Simongini è continuato durante la visita alla mostra di Pollock e la scuola americana, dove le differenze tra l' informale europeo e l'espressionismo astratto americano, sono diventate materia di ampia riflessione per tutti i presenti coinvolti. In particolare, dopo una lucida introduzione sull' action painting, Simongini ha rilevato un evidente parallelismo espressivo e concettuale tra la poesia metamorfica di Arshile Gorky e la concezione poetica ed esistenziale di Marcello Mariani, nella sua permanente aspirazione alla sublimazione spaziale e immaginifica.

