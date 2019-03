Sleep and wakefulness: un convegno internazionale in Statale

Lo studio degli stati di sonno e veglia nelle differenti discipline nel convegno della scuola di dottorato in Philosophy and Human

Lo studio della relazione tra sonno e veglia nelle varie discipline è al centro del convegno internazionale del 4 e 5 marzo (via Festa del Perdono 7),promosso dalla scuola di dottorato in Philosophy and Human Sciences dell'Università Statale, con il sostegno dell'International Brain Research Organisation (IBRO).

La riflessione su cui si confronteranno i relatori, di diversi Paesi e diversi campi di studio, muove dalla considerazione che la dicotomia tra sonno e veglia sembra essere una caratteristica inevitabile della vita umana, con implicazioni sia sull'esperienza umana che sulla biologia.

Da questo punto di partenza, saranno esplorati temi come sonno, meccanismi della coscienza, stati di veglia fino alla dimensione del sognare – inclusa la divinazione attraverso i sogni – e la sua relativa trattazione fatta nel corso dei secoli, dall'antichità a Freud, secondo le diverse direttrici e prospettive di "lettura" delle neuroscienze, della filosofia analitica, della storia della filosofia e della scienza, della filosofia teoretica.