Taranto - Consiglio comunale 19 e 20, tra surroghe e regolamenti, spunta il QUESTION TIME

Dal 7 al 31 punto dell'odg ci sono i debiti fuori bilancio per diversi pagamenti. Quei debiti riconosciuti per legge e che una sentenza della Corte dei Conti dello scorso anno paventava nascondessero, in taluni casi, una sorta di elusione del patto di stabilità dei comuni.

Di rilievo ci sono gli interventi legati alla realizzazione del Mercato di Piazza Sicilia; l'affidamento, tramite declassificazione del locale posto all 'interno del Mercato Orsini per utilizzo da parte della "Associazione di solidarietà Asili Notturni di Taranto - ONLUS" -

Altro tema di rilievo l'approvazione del Regolamento per la concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale FUSCO. Cambiano le regole per l'utilizzo privato dei servizi di Polizia Locale e arriva la stretta per l'occupazione Temporanea del Suolo Pubblico mediante dehors e plateatici da parte di pubblici esercizi. Ancora ridefinizione del regolamento per il mercatino delle pulci.

Particolare interesse viene dalla novità dell'introduzione del QUESTION TIME che pubblichiamo in elenco

5 Mozione presentata in data 08.05 .2018 dal Consigliere Fornaro, avente ad oggetto: "Necessità di individuare una sede idonea all'Associazione Diabetici Jonici per l'espletamento delle sue attività trentennali di volontariato"

6 Mozione presentata in data 01.08.2018 dai Consiglieri Lupo e Stellato, avente ad oggetto: Taxi Rosa

7 Interrogazione presentata in data 07.08.2018 dai Consiglieri Lupo e Stellato, avente ad oggetto: Zone Economiche Speciali - Adozione di "kit localizzativi" .

8 Mozione presentata in data 07.08.2018 dai Consiglieri Lupo e Stellato, avente ad oggetto: Sicurezza del trasporto pubblico locale.

9 Interrogazione presentata 111 data 25.09.2018 dal Consigliere Stellato, avente ad oggetto: Illuminazione pubblica in Zona Battaglia, località Lama.

IO Interrogazione presentata 111 data 25.09.2018 da l Consigliere Stellato, avente ad oggetto: Illuminazione pubblica nelle strade retrostanti la chiesa "Madonna di Fatima ".

Il Interrogazione presentata 111 data 25.09.2018 dal Consigliere Stellato, avente ad oggetto: Regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

12 Mozione presentata in dta 22. 10.2018 dai Consiglieri Stellato ed altri, avente ad oggetto: Concorso di idee per la realizzazione di murales e graffiti artistici in Città Vecchia.

13Mozione presentata in data 22.10.2018 dai Consiglieri Stellato ed altri, avente ad oggetto: Disciplina per la gestione del verde e delle pubblicità all 'interno delle rotatorie comunali.

14Mozione presentata in data 26.10.2018 dalla Commissione Consiliare Bilancio, avente ad oggetto:Pagamento per il rilascio di carte di identità elettroniche

15 Interrogazione presentata in data 29.10.2018 dai Consiglieri de Gennaro e Pulpo, avente ad oggetto:Mancata attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio Comunale.

16 Mozione presentata in data 29.10.2018 dalla Consigliera de Gennaro, avente ad oggetto: Riapertura della sede decentrata degli Uffici Comunali "BORGO" e relativa razionalizzazione delle risorse umane.

17 Mozione presentata in data 29.10.2018 dalla Consigliera Simili, avente ad oggetto: Servizio d 'ordine all 'entrata e all 'uscita delle scuole nella borgata di Talsano .

18 Mozione presentata 111 data 29.10.2018 dai Consiglieri Nilo e Baldassari, avente ad oggetto: Limitazione del ricorso alle proroghe a casi eccezionali come indicato dalla delibera Anticorruzione n. 427 del 02.05.2018.

19 Mozione presentata 111 data 29.10.2018 dai Consiglieri Nilo e Baldassari, avente ad oggetto: Pubblicazione obbligatoria di atti indicati da linee guida ANAC su sito amministrazione Trasparente del c.e.

20 Mozione presentata in data 29.10.2018 dai Consiglieri Albani , Azzaro, De Martino, Di Todaro , Cotugno, Capriulo, avente ad oggetto: Redazione di un Regolamento per la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti su rete stradale ordinaria (c.d. Piano Carburantil)

21 Mozione presentata in data 29.10.2018 dal Consigliere Stellato, avente ad oggetto: Iniziative natalizie nelle borgate di periferia.

22 Interrogazione presentata in data 14.12.2018 dal Consigliere Fuggetti, avente ad oggetto: Richiesta notizie in merito alla Municipalizzata AMAT

23Interrogazione presentata in data 17.01.2019 dai Consiglieri Vietri , Battista, Fornaro e Baldassari, avente ad oggetto: Completamento rete fognaria a servizio degli abitanti di Solito Corvisea.

24Interrogazione presentata in data 24.01.2019 dai Consiglieri Battista e Fornaro, avente ad oggetto Istituzione divieto sosta permanente, con rimozione coatta, stradella comunale di via Della Croce civici 1-3-5 e 7, posta a sud della stessa e confinante con il muro di cinta della ferrovia.

25 Interrogazione presentata in data 07.02.2019 dai Consiglieri Battista e Fornaro , avente ad oggetto:Immobile di proprietà comunale sito in Via Pupino 11. 4 presso scuola Bettolo.

26 Interrogazione presentata in data 12.02.2019 dal Consigliere Stellato, avente ad oggetto: Certificato di agibilità del! 'immobile comunale denominato "Mio Mercato ", Talsano.

27 Mozione presentata in data 25.02.2019 dai Consiglieri Bitetti , Cotugno, Mele, avente ad oggetto: Consolidamento , sviluppo e autonomia dell 'Università di Taranto.

28 Interrogazione presentata in data 26.02.2019 dal Consigliere Battista, avente ad oggetto: Attività d 'informazione della Pubblica Amministrazione.

29 Mozione presentata in data 07.03.2019 dalla Consigliera Simili, avente ad oggetto: Talsano - Lama - San Vito "Borgate Fantasma "

30 Mozione presentata in data 14.03.2019 dai Consiglieri Capriulo, Zaccheo, Azzaro , De Martino , Lupo e Casula, avente ad oggetto: Attivare nella città di Taranto dei corsi di studi p er la Formazione Secondaria sul! 'Enogastronomia e l'accoglienza turistica.

31 Interrogazione presentata in data 14.03.2019 dai Consiglieri Battista, Fornaro e de Gennaro, avente ad oggetto: Osservatorio Mortalità.

32 Interrogazione presentata 111 data 14.03.2019 dai Consiglieri de Gennaro, Battista, Fornaro e Cannone, avente ad oggetto: Mancata sottoscrizione degli accordi territoriali, Emergenza abitativa, Bando pubblico "Esigenza abitativa ".