La città della pizza 2019: Hub per i talenti della pizza e non solo

A pochi giorni dalla sua apertura, si arricchisce sempre più il programma de La Città della Pizza 2019, terza edizione del grande evento organizzato da Vinòforum in collaborazione con Ferrarelle, in scena a Roma da venerdì 12 a domenica 14 aprile presso gli oltre 6.000mq di Ragusa Off (Via Tuscolana, 179).

Oltre alla presenza di decine tra i migliori pizzaioli d’Italia, pronti a sfornare più di 100 pizze differenti e impegnati anche in workshop e laboratori per appassionati e addetti ai lavori, durante la manifestazione saranno diversi i momenti dedicati ai nuovi talenti dei forni e della cucina.

Sul palcoscenico di “Stand up Pizza”, organizzato in partnership con Pizza On The Road, si esibiranno i 10 pizzaioli selezionati per l’omonimo contest, che consentirà al vincitore di partecipare alla prossima edizione de La Città della Pizza. Al centro della sfida di quest’anno ci sarà l’ingrediente, tipico del territorio di provenienza di ogni pizzaiolo o al quale ognuno di questi è particolarmente legato. L’elemento scelto, oltre ad essere il principale protagonista della pizza proposta, dovrà essere utilizzato in ogni sua parte, riducendo al minimo tutti gli sprechi. Quattro le sessioni previste, durante le quali i concorrenti presenteranno le proprie creazioni a una platea composta dagli autori de La Città della Pizza, da giornalisti, esperti di settore e chef. Sabato 13 aprile, dalle ore 11.30, si esibiranno Gabriele Patrizi e Mirco Giuntini; lo stesso giorno, dalle 15.30, sarà il turno di Alessandro De Luca, Pietro Sementilli e Alessandro D’Avino; domenica 14, dalle 11.30, quello di Domenico Lubrano e Simone Taglienti; dalle 15.30, chiuderanno Anselmo Calenti, Rocco Meninno e Romina Costantino ed Emilio Brighigna.

Attesissime le Selezioni Centro Sud dei Premi “Emergente Chef d’Italia” (per under 30) ed “Emergente Pizza Chef” (per under 35), format firmati dai giornalisti enogastronomici Luigi Cremona e Lorenza Vitali di Witaly. Si comincia venerdì 12 e sabato 13 aprile con la prima sfida che vedrà i giovani chef provenienti da Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana, Campania, Basilicata e Calabria misurarsi con due ricette, una a tema libero e un’altra, in omaggio alla manifestazione, dal titolo “Come una margherita…”, che prevede l’utilizzo di soli quattro ingredienti: pasta, olio, mozzarella e pomodoro. Il fritto e il Parmigiano Reggiano saranno invece alla base delle due creazioni richieste per la finale di domenica 14. Al contempo, sabato 13 e domenica 14, i pizzaioli in gara dovranno cimentarsi con due tipologie di pizza: la margherita in stile tradizionale e una pizza creativa, per la quale sarà valutata anche la bontà dell’impasto fatto mano. I vincitori delle due competizioni parteciperanno, ad ottobre, alla Finale Nazionale di Roma.

Grande spazio verrà riservato infine a una delle materie prime alla base della pizza: l’olio extravergine d’oliva. Il “Progetto Olio firmato da Vinòforum” è uno spazio dedicato alla nuova comunicazione dell’extravergine d’eccellenza che vuole porre attenzione al territorio e alla biodiversità, alla qualità e alla sicurezza della filiera produttiva attraverso masterclass e degustazioni. Ed è proprio qui che alcuni tra i più affermati produttori del Bel Paese saranno presenti per raccontare l’oro verde vis-à-vis.

“Mai come in questa edizione – sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum e ideatore de La Città della Pizza – la nostra manifestazione sarà un hub in grado di catalizzare tutte le tematiche che ruotano intorno al mondo della pizza di qualità. Tanti e interessanti contenuti che fanno de La Città della Pizza un appuntamento imperdibile per tutti quegli addetti ai lavori che desiderano rimanere in costante aggiornamento. Senza dimenticare, naturalmente, l’enorme proposta dedicata al pubblico di appassionati, in grado di rinnovarsi di anno in anno”.

LA CITTÀ DELLA PIZZA 2019

Ragusa Off - Via Tuscolana, 179 (Zona Appio Tuscolano) - Roma

GIORNI E ORARI DI APERTURA: Venerdì 12 aprile ore 18.00 - 24.00 / sabato 13 aprile ore 11.00 - 24.00 / domenica 14 aprile ore 11.00 - 22.00

Ingresso gratuito.