Masseria Fruttirossi a Marconia “Nuove Opportunità per l’Agroalimentare i frutti della Salute”

L’Istituto Tecnologico Agrario - Agroalimentare e Agroindustria "G. Cerabona” di Marconia organizza il convegno “Nuove Opportunità per l’Agroalimentare del metapontino: i frutti della Salute”; la manifestazione si terrà, a partire dalle ore 09.30 di martedì 16 aprile, presso l’Auditorium dell’Istituto scolastico in via Nazionale s.n.c. a Marconia.