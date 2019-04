Navigator: pubblicato il bando, 248 posti in puglia D’Amato (M5S):”Un’occasione per i più giovani”

“Sono avviate le procedure di selezione per i 3000 navigator in tutta Italia. In particolare per la Puglia sono previsti 248 posti.

L’incarico durerà fino al 2021 e avrà un compenso lordo di 27.338 euro annuali” afferma Rosa D’Amato, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.



Infatti nella giornata di ieri ANPAL Servizi ha pubblicato sul proprio sito il bando per la selezione di coloro che dovranno fare assistenza tecnica ai Centri per l'impiego, per guidare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nella ricerca di un lavoro. I candidati dovranno presentare la domanda online entro le ore 12:00 dell'8 maggio.



“La figura del navigator sarà fondamentale e soprattutto è un’opportunità per i più giovani. Finalmente l’Italia fa sul serio ed attua politiche del lavoro concrete e al fianco dei cittadini. Il reddito di cittadinanza colma il gap che il nostro Paese aveva con il resto dell'UE e in un certo senso ci pone all'avanguardia dal momento che, anche grazie alle nostre battaglie a Bruxelles e Strasburgo, il nuovo Fondo Sociale Europeo potrà finanziare misure come il Rdc" conclude la pentastellata.