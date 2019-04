Regione Puglia - Michele Emiliano e Cosimo Borraccino visitano Masseria Fruttirossi

Innovazione agricola e agroalimentare, valore aggiunto della produzione che rimane sul territorio, in termini di occupazione e di professionalizzazione delle maestranze, corretta programmazione imprenditoriale e lungimiranza: sono solo alcune dei concetti espressi da Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, in visita all’azienda Masseria Fruttirossi di Castellaneta Marina, insieme a Cosimo Borraccino, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia.

«È un'azienda molto innovativa – ha dichiarato Michele Emiliano dopo aver degustato una spremuta Lome Super Fruit – che ha investito tantissimo, avendo piantumato 150mila melograni. Cercate quindi sugli scaffali questi succhi pugliesi: questo brand vi garantisce un succo buonissimo, particolare, pastorizzato senza alcuna privazione delle sostanze antiossidanti e antitumorali del succo. Tutto questo è “made in Puglia”, le mani che lo hanno fatto sono di queste persone che lavorano in un'azienda seria e lungimirante, grazie alla famiglia De Lisi».

«I prodotti Lome Super Fruit – ha poi sottolineato Michele Emiliano – rientrano nella cosiddetta nutraceutica, che significa curarsi con gli alimenti naturali, come con l’olio o la spremuta di melagrana, un settore su cui l’Università di Bari sta lavorando moltissimo, anche collaborando con l’azienda Masseria Fruttirossi: tutto questo è made in Puglia».

Dal suo canto l'Assessore regionale Mino Borraccino ha ribadito, nel suo intervento, la specificità dell’azienda Masseria Fruttirossi che ha saputo unire sinergicamente le esigenze dell'innovazione con la necessità di tutelare la migliore tradizione agricola di questo territorio.

Michele Emiliano e Cosimo Borraccino sono stati accolti dalla famiglia De Lisi, l’Amministratore Michele con i figli Dario e Davide, rispettivamente Sales manager e Production Manager, e da Nicla Pastore, Responsabile delle relazioni esterne.

La visita non ha avuto toni formali perché Michele Emiliano è stato subito “contagiato” dall’atmosfera familiare di questa azienda, nata da un importante investimento di Michele De Lisi e Bruno Bolfo.

Appena arrivati i due amministratori regionali sono stati accolti dal personale di Masseria Fruttirossi, con cui Michele Emiliano si è soffermato compiaciuto perché «vedo sulle facce di questi lavoratori la dignità di chi viene pagato il giusto secondo le leggi, e questo avviene in aziende che, come Masseria Fruttirossi, sono gestite da persone per bene e competenti come Michele De Lisi e i suoi figli, imprenditori che valorizzano intelligentemente i lavoratori, consapevoli che per una azienda rappresentano un patrimonio fondamentale».

Presente all’incontro anche il noto stilista Angelo Inglese, titolare della sartoria artigianale di Ginosa famosa nel mondo, che ha donato agli ospiti una cravatta con ricamata una melagrana, da sempre simbolo di prosperità e abbondanza; Masseria Fruttirossi e la Sartoria Angelo Inglese sono due eccellenze del tarantino che, pur operando in ambiti diversi, da tempo hanno avviato una collaborazione sulla base di una idea condivisa di un innovativo modello in grado di intensificare il rapporto impresa-territorio.

Michele Emiliano e Cosimo Borraccino hanno visitato lo stabilimento di trasformazione e confezionamento, per poi proseguire nelle piantagioni limitrofe, 350 ettari di proprietà, specializzate nella innovativa coltivazione di superfrutti.

Con oltre 280 ettari coltivati a melograno, l’azienda Masseria Fruttirossi è il maggiore produttore italiano di melagrana. L’azienda agricola ha anche importanti coltivazioni di goji e di aronia, nonché di avocado la cui piantumazione è iniziata recentemente.

Il progetto imprenditoriale dell’azienda Masseria Fruttirossi, infatti, si caratterizza proprio per la produzione e la lavorazione dei cosiddetti “superfrutti”, frutti che sono un concentrato di salute e bellezza, in linea con la richiesta di un mercato di consumatori sempre più attenti al proprio benessere.

Tra le piantagioni è ubicato lo stabilimento di trasformazione e confezionamento, inaugurato il 2 ottobre scorso, in cui vengono realizzati i prodotti (frutto fresco selezionato, spremute e succhi, confezioni di arilli di melagrana e di bacche) commercializzati sui mercati nazionali ed esteri con il brand “Lome Super Fruit”.

Grazie a questo stabilimento Masseria Fruttirossi ha realizzato, per la prima volta sul territorio, una filiera cortissima “a chilometro zero” in cui i frutti verranno “lavorati” dopo poche ore dal raccolto, conservando così tutte le loro straordinarie proprietà salutistiche.