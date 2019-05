Convegno di fine lavori progetto "Compost Goal" 22 maggio Bari

Il progetto Compost Goal si è concluso con esito altamente positivo. Sono migliorate, infatti, a livello complessivo le performance ambientali dei Comuni aderenti delle regioni Puglia, Basilicata e Campania che conferiscono la frazione organica presso l'impianto di compostaggio Progeva con sede in Laterza (TA).

Nel Convegno di presentazione del progetto e dei suoi risultati saranno propagate e divulgate le best practice poste in essere nell'ambito dello stesso, seguirà la cerimonia di premiazione dei vincitori e l'attribuzione di menzioni speciali ai Comuni che si sono particolarmente distinti per il miglioramento globale delle proprie performance ambientali.

LA QUALITÀ DELLA FRAZIONE ORGANICA E L'USO DI MATERIALI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E NEI PROCESSI INDUSTRIALI DI PRODUZIONE DEL COMPOST. A seguire Cerimonia Finale di Premiazione dei Comuni Vincitori

ore 09:30 REGISTRAZIONE ore 10:00 SALUTI AUTORITÀ ACCADEMICHE Antonio Felice Uricchio Magnifico Rettore UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO SALUTI AUTORITÀ ISTITUZIONALI INTERVENTI ore 10:15 Alberto Confalonieri Coordinatore Comitato Tecnico CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI "L'importanza della matrice in ingresso in impianto per la produzione di un compost di qualità" ore 10:30 Carmine Pagnozzi Direttore Generale ASSOBIOPLASTICHE "Il ruolo dei materiali compostabili nella raccolta differenziata della frazione organica" ore 10:45 Pasquale Lepore Direttore Tecnico OFFICINE SOSTENIBILI "Fattori chiave per una raccolta di qualità della frazione organica" ore 11:00 Francesco Crudele Vice Presidente ANCI PUGLIA "La centralità del Comune nella gestione dei rifiuti urbani" ore 11:15 Tina Luciano Membro Direttivo Nazionale ASSOCIAZIONE DEI COMUNI VIRTUOSI "Virtuosi perché?" ore 11:30 Paolo Giacomelli Vice Direttore UTILITALIA "La gestione della qualità del materiale negli impianti pubblici" ore 11:45 Elvira Tarsitano Presidente Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO "Nuovi modelli di produzione e consumo: Il ruolo dell'Università" ore 12:00 Carlo Fumo Responsabile Comunicazione ACHAB MED "Il campionato di Compost Goal" MODERATORE Vito Manzari Presidente Sud Sistemi Srl ore 12:15 CERIMONIA FINALE DI PREMIAZIONE DEI COMUNI VINCITORI conduce: Leila Miccolis, Amministratore PROGEVA SRL Introduzione: "I miglioramenti delle performance ambientali dei Comuni" consegna attestati e premi: Stefano Mambretti, Market Developer Waste Management NOVAMONT SPA ore 13:00 CONCLUSIONI