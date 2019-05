Conclusa con successo la visita in Abruzzo dei canadesi di Hamilton

La delegazione era guidata dal dr. Joseph Mancinelli, presidente di HOPE, ente filantropico riconosciuto dallo Stato canadese che ha provveduto a destinare diverse donazioni a Comuni, associazioni, scuole e ospedale San Salvatore, dei centri colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016-2017. All’indomani del terremoto dell’Aquila, per iniziativa di Joseph Mancinelli e Angelo Di Ianni, venne costituito ad Hamilton, città di mezzo milione di abitanti a 70 chilometri da Toronto, un Comitato rappresentativo di numerose associazioni per raccogliere fondi da destinare ad aiuti alle popolazioni colpite dal sisma. Alla presidenza del Comitato fu eletto Angelo Di Ianni, figura di spicco della comunità italiana in Canada e membro del Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo (CRAM), mentre all’HOPE, ente che per donazioni filantropiche rilascia ricevute fiscali da poter scaricare dalle tasse, andò Joseph Mancinelli, anch’egli di origine abruzzese, figlio di Henry, emigrato di Fagnano Alto che è stata personalità significativa nel campo del sindacalismo canadese.

Martedì 21 maggio la delegazione composta da Joseph Mancinelli, Riccardo e Cristina Persi, Victoria e Anthony Primerano, Jack Oliveira, Carmine Principato, Marcello Di Giovanni, Luis Camara e Jaime Cortez, si è recata a Camarda in visita al Centro Polifunzionale, per la cui costruzione HOPE contribuì con una donazione unitamente ad altre associazioni abruzzesi nel mondo. Della delegazione avrebbe dovuto far parte anche Angelo Di Ianni, trattenuto ad Hamilton dai postumi di un recente intervento ortopedico. La delegazione è stata accolta da Donato Scipioni, presidente della Onlus “Insieme per Camarda”, che ha illustrato le fasi di costruzione della bella struttura, punto di riferimento per le attività sociali e culturali della comunità locale. Alla fine della visita Scipioni ha donato a Mancinelli la medaglia commemorativa dell'inaugurazione del Centro. La delegazione, poi, è salita alla base della Funivia del Gran Sasso, a Fonte Cerreto, potendo così ammirare la bellezza dell'ambiente circostante e di Corno Grande, la vetta più alta degli Appennini, benché parzialmente coperto dalle nuvole. Come pure ha potuto apprezzare le specialità della cucina e della gastronomia aquilana, preparate da Maria nel suo accogliente ristorante.

Nel pomeriggio il gruppo canadese ha raggiunto Fagnano Alto. Il primo appuntamento presso la Chiesa di San Sebastiano, nella frazione di Corbellino, restaurata dopo il sisma del 2009 anche grazie ad una donazione di 100mila dollari ricevuta da HOPE e da allora diventata un centro culturale importante per la comunità di Fagnano. Ad accogliere la delegazione il sindaco Francesco D'Amore, che poi ha accompagnato il gruppo canadese in luoghi significativi del territorio comunale. Dapprima visitando a Corbellino il Parco della Memoria, dove una targa ricorda i nomi delle 6 vittime fagnanesi decedute nel terremoto del 6 aprile 2009, quindi in Comune, per un incontro di saluto con l’amministrazione civica, nel corso del quale è stato apprezzato il video commemorativo approntato di Ugo Colista per le celebrazioni del decennale del sisma. Il sindaco D’Amore ha quindi consegnato a Joseph Mancinelli una Targa d'argento, in segno di gratitudine verso HOPE e le associazioni che operarono la donazione.

Il gruppo canadese, poi, sotto la guida premurosa del sindaco D'Amore, che intanto illustrava le iniziative in progetto per la rinascita dei borghi nel territorio del suo comune, ha raggiunto il vecchio Castello di Fagnano, per il quale l'amministrazione civica ha richiesto un investimento di 11 milioni di euro per riportare a splendore l’antico maniero. Dalla cima del colle, una vera terrazza belvedere, una vista mozzafiato sulla valle subequana e i suoi splendidi borghi, nonché sulla catena montuosa del Sirente verde di boschi. Superba la montagna, imbiancata di neve e illuminata di luce al sole del tramonto. Riscendendo a valle, una breve ma significativa sosta nella frazione di Ripa, per ammirare Casa Rosati, residenza gentilizia dell'omonima famiglia che in una porzione del seicentesco immobile ha aperto uno splendido B&B, molto frequentato da turisti di tutto il mondo. Nella bella dimora Federico Rosati ha accompagnato il gruppo negli accoglienti ambienti della struttura. Conservano la suggestione e la storia, negli arredi e nella qualità dei restauri, delle famiglie che l'hanno abitata per quattro secoli. Infine una puntata nella frazione di Campana, per ammirare il Ponte romano sul fiume Aterno, risalente al primo secolo dopo Cristo. Presto verrà restaurato, ci dice il sindaco, grazie ad un finanziamento di un milione di euro già assegnato. L'intensa giornata di visita si è conclusa nel suggestivo ritrovo gastronomico "da Pipo", bella struttura di ristoro e ricettiva nella frazione di Corbellino, dove si sono gustati i sapidi sapori della cucina tipica locale. Un posto di rilievo l'ha avuto il tartufo nero di Fagnano tra piatti prelibati, con gli ottimi vini della casa invecchiati in cantina a Calascio.

Mercoledì mattina, alle 9 in punto, la delegazione si è ritrovata a L’Aquila nei pressi della Fontana Luminosa, ammirandone la scultura di Nicola D'Antino - due donne che tengono alta una conca da cui sgorga l'acqua a cascata - e da lì, seguendo l'esperta guida che illustrava per brevi cenni la singolare storia della città sin dalla fondazione, ha raggiunto il Castello cinquecentesco, possente fortezza fatta edificare agli aquilani, dopo la loro rivolta del 1528, dal viceré aragonese Pedro da Toledo, ad reprimendam audaciam aquilanorum. La splendida struttura militare ha molto incuriosito gli ospiti canadesi, che hanno voluto conoscerne i dettagli costruttivi e cosa il Forte ha ospitato fino al 2009. Attualmente il Castello è in restauro dai danni del terremoto, ma vi torneranno tra qualche anno tutte le sezioni espositive del Museo Nazionale d'Abruzzo e le attività musicali della Società dei Concerti nell'Auditorium sito in un bastione, come pure sarà riaperto il bastione est con l'imponente scheletro dell'Archidiskodon meridionalis vestinus, un mammut di un milione e mezzo di anni rinvenuto nel 1954 in una località a 15 chilometri dall'Aquila.

La visita è quindi continuata tra i cantieri della città in ricostruzione, fino a raggiungere piazza del Teatro e la rinascimentale Basilica di San Bernardino. La guida ha richiamato la storia della predicazione del santo senese e della riforma del francescanesimo, l'Osservanza, da lui operata nella prima metà del Quattrocento. Riforma molto viva in quel tempo a L'Aquila grazie alla presenza di Bernardino da Siena e dei suoi confratelli Giacomo della Marca e Giovanni da Capestrano. All'interno della basilica, che è stata restaurata dai gravi danni del sisma occorsi particolarmente alla cupola e al campanile, gli ospiti canadesi hanno potuto ammirare il sepolcro scultoreo a Maria Pereyra di Silvestro dell'Aquila, a un lato dell'altare maggiore, e sull'altro lato la grande tela della Crocifissione del pittore fiammingo Aert Mytens. Stupore e ammirazione, inoltre, volgendo lo sguardo in alto al prezioso soffitto ligneo a cassettone, realizzato dall'ebanista Ferdinando Mosca di Pescocostanzo e dei dipinti di Girolamo Cenatiempo. Infine l'imponente mausoleo marmoreo dov’è conservato il corpo incorrotto di San Bernardino, compatrono della città, che venne per sua ferma volontà a morire all'Aquila il 20 maggio 1444. Il mausoleo, anch’esso opera di Silvestro dell'Aquila, allievo di Donatello, ha incantato i visitatori canadesi, come pure la pala d'altare in ceramica dai particolari colori bianco e blu dell'insigne autore Andrea della Robbia, databile 1495. E infine la magnificente facciata della basilica, opera di Cola dell'Amatrice, nei suoi tre meravigliosi ordini d'altezza, poggianti colonne doriche, ioniche e corinzie.

Magnifica la fuga dei tetti che, oltre la prospettica scalinata che scende a piazza Bariscianello, da via Fortebraccio risale il colle in una serie suggestiva di "coste" e sdruccioli fino all’antica piazza del mercato, una delle piazze più grandi e suggestive d'Italia, dove confluiscono tredici strade sin dalla fondazione della città. Vi prospettano i palazzi, la Cattedrale di San Massimo e la chiesa barocca di Santa Maria del Suffragio, con la cupola del Valadier, recentemente riaperta al culto dopo gli arditi lavori di ricostruzione e restauro realizzati anche con un contributo della Repubblica di Francia. La visita è continuata in via Sassa, ammirando il restauro della basilica minore di San Giuseppe Artigiano, dove la delegazione ha potuto apprezzare il monumento funebre al condottiero aquilano Pietro Lalle Camponeschi, scultura cinquecentesca opera di Gualtiero d'Alemagna. Poi i lacerti d'affresco di scuola giottesca riemersi nel corso del recente restauro dai danni del sisma e il ciclo di grandi dipinti d'altare realizzato dall'artista contemporaneo pugliese Giovanni Gasparro. Il gruppo ha poi raggiunto piazza Palazzo, dove è stata illustrata la storia di Palazzo Margherita, sede di rappresentanza del Comune dell’Aquila, attualmente in restauro, dove soggiornò alcuni anni la governatrice Margherita d'Austria, figlia naturale dell'imperatore Carlo V d'Orange. Il palazzo definito delle "cento finestre", progettato da Pico Fonticulano nel 1575, in un angolo ha la Torre civica, dove nella cappella interna è conservata da oltre sette secoli la Bolla della Perdonanza che papa Celestino V istituì un mese dopo la sua incoronazione, avvenuta davanti la basilica di Collemaggio il 29 agosto 1294.



La delegazione ha quindi raggiunto i Quattro Cantoni, dove s'incrociano il cardo e il decumano della città, e il vicino Palazzo Fibbioni, temporaneamente concesso alla Municipalità, dove è stata ricevuta dall'assessore al Turismo e alle Relazioni internazionali, avv. Fabrizia Aquilio. L'assessore ha portato il saluto del sindaco e dell'Amministrazione civica agli ospiti canadesi, con il ringraziamento per le iniziative di vicinanza e solidarietà che HOPE e lo Stato del Canada hanno riservato dopo il terremoto del 2009, particolarmente per i sostegni economici all'Università dell'Aquila. L'assessore Aquilio ha annunciato che è intenzione della Municipalità realizzare un ufficio di rappresentanza a L'Aquila da mettere a disposizione del Canada, come pure incentivare rapporti di scambio culturale che consolidino il rapporto della città capoluogo d'Abruzzo con la grande Nazione nordamericana dove vivono centinaia di migliaia di abruzzesi. Joseph Mancinelli, a sua volta, ha ringraziato l'assessore Aquilio per la calorosa accoglienza e le ha espresso l'ammirazione per l'avanzamento dei lavori e la qualità della ricostruzione che ha potuto apprezzare nel centro storico della città. Ha pure ricordato come immediatamente le comunità abruzzesi del Canada si attivarono in soccorso dei centri colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ma anche per quelli più recenti del 2016 e 2017 in Lazio, Umbria, Marche e ancora Abruzzo. Giova ricordare, infatti, che HOPE - il cui Consiglio di Amministrazione è costituito da Angelo Di Ianni, Ben De Rubeis, Anthony Cipolla - sotto la presidenza Mancinelli dispose, nell’ottobre 2011, una donazione di 300mila dollari per il Centro trasfusionale dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, che fu consegnata nel corso d’un incontro con il direttore generale Giancarlo Silveri, e una donazione di 100mila dollari per il Comune di Fagnano Alto. Per i centri colpiti dai terremoti di agosto ed ottobre 2016 e gennaio 2017 la HOPE è stata molto presente ed operativa, destinando aiuti ad Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montefortino, Force, nelle Marche, e in Abruzzo a Campotosto e Barete, per un importo complessivo di 280mila dollari.



Dopo l'incontro di saluto con la Municipalità aquilana la delegazione ha concluso la missione in bellezza, visitando la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, una delle più splendide architetture romaniche del nostro Paese, con la facciata che incanta nel suo armonico disegno in pietra bianca e rosa, con i suoi preziosi portali e gli splendidi rosoni. Chi scrive ha narrato agli ospiti canadesi la vicenda storica, umana e spirituale di Pietro del Morrone, incoronato papa con il nome Celestino V proprio qui all'Aquila, nel piazzale antistante la basilica. Arrivò in città il 27 luglio 1294 da Sulmona, dopo aver ricevuto notizia della sua elezione al soglio pontificio avvenuta il 5 luglio nel Conclave di Perugia, con un lungo corteo di fedeli che già vedevano in lui la santità, scortato da due re, Carlo II d'Angiò e Carlo Martello. Un mese dopo, l'incoronazione davanti ad una folla immensa, duecentomila secondo le cronache dell'epoca, nel giorno che ricorda la decollazione di San Giovanni Battista. In quel giorno del 29 agosto l'annuncio della concessione della Perdonanza, il primo Giubileo nella storia della cristianità, con la concessione dell'indulgenza plenaria gratuita per chiunque ogni anno fosse entrato in basilica, sinceramente pentito e confessato.



L'ingresso dei canadesi in basilica gli ha procurato un moto di stupore e commozione, per la bellezza e la maestosità del tempio, nelle sue ardite architetture gotiche e nell'incanto dei cangianti disegni del suo pavimento in pietra bianca e rosa. La delegazione si è raccolta intorno al corpo di San Pietro Celestino, custodito nel prezioso mausoleo scolpito da Girolamo da Vicenza, ascoltando dalla guida come quelle spoglie mortali giunsero proditoriamente a L'Aquila, trafugate da alcuni monaci celestini da una chiesa di Ferentino, laddove il papa santo, primo pontefice ad aver rinunciato alla tiara papale tornando ad essere un umile monaco, era stato sepolto dopo la sua morte avvenuta il 19 maggio 1296 nel Castello di Fumone. Infine, ancora una sosta davanti alla Porta Santa della basilica. Quella che ogni anno con una solenne cerimonia viene aperta per un solo giorno, dai Vespri del 28 a quelli del 29 agosto, perché chiunque la oltrepassi possa ottenere l'indulgenza della Perdonanza. Ed è qui che le due giornate aquilane dei canadesi di Hamilton si concludono, con il forte richiamo del messaggio universale di riconciliazione, di perdono e di pace che dall'Aquila Celestino V ha affidato all'umanità.

