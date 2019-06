Pescara - Rosadonna Festival 2019 al Museo Vittoria Colonna, dal 6 al 9 giugno

PESCARA - Si svolgerà dal 6 al 9 giugno 2019, al Museo Vittoria Colonna di Pescara , la quarta edizione del “Rosadonna, Festival dell’eccellenza femminile IN Abruzzo”, per la valorizzazione, la promozione ed il supporto ai prodotti del territorio ed alle attività artistiche culturali femminili, fornendo visibilità in spazi istituzionali prestigiosi gratuiti.

L’evento, organizzato dall’ANFE Pescara, non è un concorso, non è un premio, ma una vetrina collettiva, un’esposizione, un contenitore di altri eventi, in cui ogni aderente è consapevole di rappresentare l’eccellenza nel proprio campo. Intende valorizzare e far conoscere le varie attività femminili e tutto ciò che le riguarda, coinvolgendo sinergie e competenze, che possano avviare una rete di reciprocità utile, alla promozione ed allo sviluppo della persona, e quindi dell’intera comunità. Nell’ambito del festival il Focus interculturale contro gli stereotipi ed i pregiudizi:

- comunità albanese, per dare visibilità alle varie attività artistiche e culturali,

- comunità italo- venezuelana per essere vicini a chi soffre lontano.

- italiani residenti all’estero, con una importante presenza: la scrittrice italo-argentina Maria D’Alessandro.

La “Stanza della memoria” ci permette di ricordare le persone care che non ci sono più. Ogni partecipante è libero di portare un oggetto appartenuto ad una persona cara. Tali ricordi hanno uno spazio reale all’interno del Museo ed un album sulla pagina facebook. Quest’anno ricorderemo, insieme alle Costituenti abruzzesi Maria Federici e Filomena Delli Castelli, alle quali è dedicato il festival, ed alla scrittrice italo argentina Ana Cafarelli socia ANFE, il prof. Vito Moretti, recentemente scomparso.

L’esposizione d’Arte è coordinata dalla direttrice artistica Cinzia Napoleone, mentre quella di Artigianato da Fabiana Evangelista. Le rassegne pomeridiane “Un libro in un quarto d’ora” sono coordinate dallo scrittore Antonio Fagnani e dalla poetessa Rosetta Clissa, con letture di brani in prosa e di poesie a cura di Rosamaria Binni e Sara Iannetti. Workshop informativi sulla salute e sul benessere olistico, psico-fisico della donna e della coppia, sono organizzati da Maria Grazia Di Paolo, responsabile del progetto “I fiori di loto”. Verrà dato spazio, come sempre, a nuove proposte e nuovi partecipanti, perciò il programma è in continua evoluzione, poi musica, teatro, sport, danza.

Spazio anche alle Associazioni che operano sul territorio, una rete essenziale di espressione democratica sociale. Sono invitate le Istituzioni che rappresentano e si interessano della parità di genere sul lavoro e nella società, e chiunque sia interessato alla valorizzazione ed alla promozione del lavoro femminile, come volano di una società democratica. Anche quest’anno RosadonnaFest sostiene piccole imprese artigianali in difficoltà ed altri micro progetti di solidarietà attiva, mirati al recupero e all’integrazione dignitosa della persona.

rosadonnaFest ha ottenuto, negli anni l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, della Regione, della Provincia, del Comune di Pescara e delle relative C.P.O, della CNA, del CRAM, del Liceo Classico G. D’Annunzio, ed ha il supporto della Fondazione PescarAbruzzo

PROGRAMMA rosadonnaFest2019

Orari del Museo Vittoria Colonna dal 6 al 9 Giugno 2019

Giovedi 10.00/13.00 – 15.00/18.00

Venerdi- sabato –domenica 10.00/13.00 -16.00/21.00

Giovedi 6 giugno 2019

h. 10.30 INAUGURAZIONE Saluti istituzionali e degli organizzatori.

Lettura del racconto vincitore Premio per la Pace e Diritti umani

Regione Abruzzo 2009 “ Gli ideali non passano di moda”di Cinzia Rossi

h. 11.00 Le Associazioni al rosadonnaFest 2019 si presentano

Intervento Pres. Regionale ANFE progetto rosadonna

Presentazione dei libri :

Maria D’Alessandro: “Relatos en la memoria de los inmigrantes de Abruzzo” Ed. Dunken

Goffredo Palmerini : “Grand Tour a volo d’ Aquila” One Group Ed.

COISP Sindacato di Polizia Giovanni Catitti : ”Legittima difesa dei cittadini: la nuova Legge”

L’Artista Vittorio Di Boscio, espone l’opera: “Violenza carnale ”

Cinzia Rossi, espone l’opera “L’origine del Mondo: Intorno a Goustave Courbet”

h.16.00 Rassegna autori : “UN LIBRO IN UN QUARTO D’ORA”

Leda Panzone Natale “Il mio corriere per I bambini” “Dalla neve alla nave”

Carmela Santulli lettura di Poesie – Satya Forte “Prova 3“

Francesco di Rocco “L’ultimo tramonto” Ed. Drakon - Letture di Rosamaria Binni e Sara Iannetti

Caterina Franchetta “La parlature parlate”

CHIUSURA h. 18.00

Venerdi 7 giugno 2019

Conferenze informative

h.10.30 Associazione “MenteComportamento: “La Plusdotazione e l’alto potenziale cognitivo:

quando l’eccellenza diventa diversitá””

h.11.30 Associazione “Le Scimmiette”:

“Cannabis terapeutica: dalla ricerca alla sperimentazione”

Pomeriggio

h.16.00 Maldistomacoletterario: l’editore Marco Solfanelli valuta il vostro “sogno” d’ Autore!

Rassegna autori : “UN LIBRO IN UN QUARTO D’ORA

Flora Amelia Suarez Cardenas “Naturalmente l’aurora” Ed. Tabula Fati

Maria Elena Cialente “Shah Mat” Ed. Tabula Fati

h.17.30 Associazione LILT: “La prevenzione al femminile” Sala Conferenze

Giulia Madonna ”La stanza vuota” Ed. Albatros relatrice Maria Gabriella Ciaffarini

Lucio Vitullo “ INEDITI” letture di Sara Iannetti

David Ferrante “L’Ammidia” Ed. Tabula Fati

Gianni Totaro “Inni metropolitani” Ed. Tabula Fati

Evento Intergenerazionale

HIP HOP - La corrente musicale dei giovani: cos’é, come nasce e cosa esprime

(Spiegata alle mamme e alle nonne)

MUSICA Noemi “Meravigliosa creatura”

Sabato 8 giugno 2019

Rosamaria Binni : Lettura del racconto vincitore Premio per la Pace e Diritti umani

Regione Abruzzo 2009 “ Gli ideali non passano di moda”di Cinzia Rossi

h.10.30 “Briganti della Majella, personaggi , luoghi e avventure” letture di Rosamaria Binni

Evento interculturale

h.11.00 “Donne d’Albania: tra migrazione, tradizione modernitá”

Silvana Muco Dogani - Elca Muco Associazione ALI / Italia - Albania

Presentazione del libro ”Donne d’Albania” di Rando Devole

h. 12.00 Mario “Radici italiane nel mondo” Mario Pavone - Associazione Radici

h.16.00 “Venezuela: raccontare la crisi” Simona Di Genova - Associazione ALI

Rassegna autori : “UN LIBRO IN UN QUARTO D’ORA” h. 16.30

Santino Spinelli “Una comunitá da conoscere. Storia lingua, cultura dei Rom italiani di antico

insediamento” Ed. Menabò

Claudio Spinosa “Quore”

Sandra De Felice “La solitudine del mare d’inverno” letture di Rosamaria Binni

Carla Cerbaso “Come le barche stanche della calma”Ed. Tabula Fati

Gabriele Di Donato “Radice di vita” letture di Rosamaria Binni - Musiche di Raffaele Rubino

Anna Rita Iannetti “Guarire con la neurobiologia”

Chiara Ballone “Sete”

h.18.00 Pina Pasetti BIODANZA “La rinascita della Dea”

“Il tempo sospeso” e “La Musa” di Juan Carlos: lettura a due voci con Sara Iannetti

MUSICA Noemi ” Meravigliosa creatura”

Domenica 9 giugno 2019

h.10.00 Lezione aperta di Taichi(Taijii quan)-all. Marta Spina del C.S.W.K

Centro Studi Wushu Kungfu

h.11.00 Happy Fit Asd: “Babywearing Dal portare in fascia tradizionale al portare in tempi

moderni, fino allo studio e l’applicazione di una risorsa di benessere per mamma e bimbo.”

Simona De Santis Istruttore e Personal Trainer

Adele Ricci Consulente del Portare

h.12.00 Camminando insieme - Lana e colori d’Abruzzo Maridele del Monaco ed Edmea De

Luca “Dal recupero della tradizione alle potenzialitá per filiere innovative sostenibili”

Rassegna autori : “UN LIBRO IN UN QUARTO D’ORA” h.16.00

Lucia Centofanti “La strada dei colori” Ed. Daimon

Maria Antonietta Bafile “Maria Celeste” Ed.Irda

Patrizia Valerio “Recensioni dell’anima” Ed. Monetti

Patrizia Tocci “Nero é il cuore del papavero”Tabula Fati Ed.

Lucia Guida “Interlinee”Ed. Amarganta

Jenny Caballero “I Tarocchi, metodo pratico”

Andrea Buccella “Il colore del mare” Ed. Masciulli

Natalia Anzalone “Filo a grani” Ed. Tracce

19.00 AIDO Pina Pasetti “Donazione e Trapianto: quando Scienza e Coscienza si uniscono”

MUSICA

h.21.00 SALUTI ISTITUZIONALI ED AUGURALI per la chiusura del rosadonnaFest2019!

Museo Vittoria Colonna Pescara

ESPOSIZIONI PERMANENTI dal 6 al 9 giugno 2019

ARTE - ARTIGIANATO TRADIZIONALE E CREATIVO

Cinzia Rossi “L’origine del Mondo: Intorno a Goustave Courbet”

Vittorio Di Boscio “Violenza Carnale”

Satya Forte “Prova n.3”

ARTE

Cinzia Napoleone

Almiron Lilian Melva

Bafile M.A

Cerbaso Carla

Ciccone Anila

Cirotti Angela

Falco Maria Daniela

Gnesutta Federico

Panzone Leda

Ponzi Stefy

Suarez Cardenas Flora Amelia

Verna Cesira

Installazione di Cinzia Rossi “ L’Origine del Mondo: Intorno a Gustave Courbet”

Mario Fragasso Reportage “Immota manet, 10 anni di terremoto de l'Aquila”

ARTIGIANI CREATIVI E TRADIZIONALI

Fabiana Evangelista

Luana Amplo Rella

Irma Macerola

Capodicasa Maristella

Mancini Claudia

Mariotti Paride

Marrone Irene

Morelli Eleonora

Pavoni Mirko

Piscione M.Concetta

Popa Monica (Romania)

Revelant Trabocchi

Rosignoli Antonella

Rubino Ilaria

Scorrano Viviana

Siani Rosy

ASSOCIAZIONI

Cammina con noi

Mentecomportamento

ALI - Albania

ALI - Venezuela

RADICI (Bari)

Le Scimmiette

Biodanza

AIDO

LILT

Happy Fit

MISSIONE POSSIBILE

PORTO ANTICO

CAMMINANDO INSIEME (Chieti)

COISP

CSWK