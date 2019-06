A Carosino “Action” con Graziano Galatone

Written by Comunicato Stampa

«siamo lieti che uno dei primi spettacoli allestiti al Teatro Comunale di Carosino nel nuovo corso di questa Amministrazione comunale sia “Action: it’s a Musical”, una rappresentazione che vedrà esibirsi anche un artista di livello internazionale come Graziano Galatone; è nostra intenzione, in particolare del Sindaco Onofrio Di Cillo, valorizzare questo importante contenitore culturale che permette alla nostra comunità di ospitare eventi artistici e culturali di assoluto rilievo».

Insieme porteranno in scena tanti momenti della storia del musical, in un meraviglioso viaggio nei sentimenti e nelle emozioni che stupirà e coinvolgerà il pubblico di tutte le età.

Lo spettacolo “Action: it’s a Musical” vedrà sul palco diciassette interpreti: in una magica serata la freschezza e le energie degli Aretè Junior e deli Aretè Young si intrecceranno con l’esperienza e la bravura degli Aretè Senior.

