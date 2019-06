Milano - Al via la XXVI edizione del Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali

Written by Comunicato Stampa

Rate this item

- Claudio A. M. Salsi , Direttore dell’Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici per il Comune di Milano

- Carlo Marina , Direttore della Divisione IV della D.G. Politiche d’Internazionalizzazione e Promozione degli Scambi – Ministero per lo Sviluppo Economico

Interverranno in conferenza stampa:

- 13.00 – 14.00 Breve focus su Leonardo aperto da Claudio Salsi (Direttore dell’Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici del Comune di Milano) e inquadrato da Paolo Galluzzi (insigne storico della scienza e presidente del Comitato per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci). Segue visita alla Sala delle Asse e agli eventi del programma “ Leonardo mai visto ”.

Durante la conferenza stampa saranno presentate alcune delle novità che quest’anno caratterizzeranno il Salone. Nell’ottica di incentivare la conoscenza e l’utilizzo all’estero dell’ eccellenza italiana del Restauro , il Salone ha stipulato un importante accordo con il MISE – Ministero dello Sviluppo Economico , in collaborazione con Assorestauro e ICE , che prevede un forte potenziamento del processo di internazionalizzazione della manifestazione. Ferrara Fiere e il Salone del Restauro sono stati individuati come hub internazionale del restauro e punto di riferimento dal quale costruire un solido network tra le differenti realtà di settore a livello mondiale.

Lunedì 24 giugno 2019 alle ore 12.00 al Castello Sforzesco di Milano in Sala Studio Raccolta Stampe “Achille Bertarelli” (Piazza Castello) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della XXVI edizione del Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali (Ferrara, 18-20 settembre 2019).

More in this category: