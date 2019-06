Scuolartigiani Formazione, Auto, Barman e Giardinieri, ecco come partecipare

Pubblichiamo qui di seguito il calendario dei corsi in avvio nel Luglio e Settembre dalla Suolartigiani di Taranto; ricordiamo che tutti i corsi sono riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia e dall'ASL di Taranto in base alla competenza prevista per legge.

Tutti i Titoli sono abilitanti alla professione o mestiere e prevedono ore teoriche e di pratica.

01 Corso Somministrazione e Commercio alimenti e bevande

Inizio Corso previsto 08/07/2019 - data ultimo giorno per iscriversi 15/07/2019 - esami previsti nel mese di settembre 2019

L'attestato costituisce requisito professionale per l'esercizio dell’attività commerciale e di somministrazione ai sensi dell' art. 4 del R.R. 11 marzo 2011 n. 3 - apertura bar- ristoranti- pub- ortofrutta gelaterie, ecc.

Il Corso Abilitante è obbligatorio per avviare un'attività in ambito della ristorazione o della vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il corso prevede materie specifiche adatte a formare a 360° figure professionali in grado di gestire tutti gli aspetti commerciali, normativi, fiscali di un'impresa che opera nella somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e nelle attività commerciali al dettaglio e/o all'ingrosso.

Il Corso è a numero chiuso, raggiunto il numero massimo di 20 corsisti non si accetteranno ulteriori iscritti.

Il corso partirà al raggiungimento di minimo 10 studenti.

Requisiti di partecipazione

Maggiore età; obbligo scolastico; cittadinanza italiana, nel caso di cittadini stranieri (UE o extra UE) è necessario essere in regola con il permesso di soggiorno.

Al termine del corso, previo esame presso la sede formativa, verrà rilasciata un’attestazione valida per l’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande.

La frequenza dell’intero modulo “Gestione sicura del luogo di lavoro” consentirà inoltre al di ottenerel’attestazione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP) in qualità di datore di lavoro.

02 Corso Meccatronica delle Autoriparazione per Resp. Tecnici (40 ore)

Inizio Corso previsto 15/07/2019 esami previsti a settembre 2019

Obbligatori per i titolari di Imprese di autoriparazione ( meccanici e eletrauti) obbligatorio acquisire il titoli di Meccatronico entro il 31/12/2017 - pena cancelazione dal registro delle Imprese, con impossibilità a continuare l'attività.

03 Corso Tatuaggi e Piercing

Inizio Corso previsto 03/09/2019

Il Corso di Tatuaggi & Piercing di 90 ore è quello ESCLUSIVAMENTE ED ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE e dalla REGIONE PUGLIA per l´Acquisizione di Competenze ed è:

PROPEDEUTICO PER L´ESERCIZIO (quindi obbligatorio per chi desidera iniziare e non ha MAI esercitato);

OBBLIGATORIO PER CHI ESERCITA (quindi destinato a coloro che già esercitavano ma devono conseguire il titolo);

OBBLIGATORIO PER IL TRUCCO PERMANENTE (quindi obbligatorio per chi NON è Tatuatore ma desidera esercitare il Trucco Permanente).

Alla fine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato attestato abilitante (ATTENZIONE per l’accesso all’esame finale la frequenza al corso è obbligatoria nella misura di almeno il 70% del monte ore complessivo).

04 Corso Foratura Lobi

Inizio Corso previsto 15/09/2019

Questa pratica dev’essere effettuata esclusivamente da operatori adeguatamente formati e qualificati mediante la frequenza di corsi ad hoc. Inoltre è opportuno sapere che, dal 20 luglio 2016, tale corso si rende obbligatorio e che non sarà più possibile applicare la foratura lobi orecchie da farmacisti, gioiellieri etc… se non autorizzati con corso pratico previsto dal D.G.R 983 del 06 luglio 2016 pubblicata su bollettino ufficiale regione Puglia n.85 del 20.07.2016.

Destinatari

Il corso è rivolto:

Apertura di una propria attività

Presso Farmacie, Giollieri etc…

Durata del corso

40 ore

Frequenza

Obbligatoria, dal giovedi e venerdì dalle ore 16 alle ore 20 Teoria - Pratica Domenica Mattina

05 Fcs12 Corso Manutentore del Verd​e Novita'

Inizio Corso previsto 02/09/2019

Qualifica Professionale per lo svolgimento dell'attività giardiniere e tecnico del Verde - Obbligatorio per l'iscrizione in Camera di Commercio.

Quando si parla di manutentore del verde, la prima domanda che viene in mente è: chi è? E soprattutto cosa fa?

Il manutentore del verde è colui che si occupa dell’allestimento, gestione e manutenzione delle aree a verde, parchi, giardini pubblici e privati. Sostanzialmente, nel gergo comune, è il giardiniere.

Ma anche la figura del giardiniere richiede oggi una preparazione teorica e tecnica che non può essere appresa solo sul campo. E che deve essere aggiornata in modo continuo per garantire anche all’utente, una vera professionalità con competenze reali e facilmente verificabili.

I corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12 comma 1, lettera b), della legge n. 154 del 26 luglio 2016 sono rivolti: – al titolare d’impresa o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa. – a coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde.

06 Corso Rspp - Datore di Lavoro - 16 Ore

Inizio Corso previsto 15/07/2019

Obbligatori per i titolari di Imprese che svolgono la funzione di Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione.

