Brescia - Progetto Gioconda: evento di kick-off

GIOCOnDA si pone l'obiettivo di incentivare la collaborazione, il coordinamento e l'integrazione tra Pubblica Amministrazione e stakeholder, per rafforzare la governance dell’Area transfrontaliera, con lo sviluppo di prodotti informativi basati sul riutilizzo di dati pubblici in formato aperto. Questo per rendere sostenibile i processi di digitalizzazione e di gestione dei dati da parte della PA e per garantire un migliore accesso alle informazioni. Accesso che rafforza la governance dei territori e ne favorisce lo sviluppo socio-economico.

Al tavolo siedono: l'Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V-A italia-Svizzera, Regione Lombardia, Politecnico di Milano, capofila del progetto, Provincia di Lecco, Fondazione Bruno Kessler, Università della Svizzera Italiana, SUSPI, capofila svizzero, Varese Web, Easygov e Provincia di Brescia, il cui ruolo è quello di raccolta, produzione e fornitura degli Open Data.