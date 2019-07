Il grande evento del pugilato e' il XVIII trofeo città di Taranto

Written by Comunicato Stampa

Sono in programma otto match di boxe olimpica maschile e femminile tra la Quero-Chiloiro Taranto e forti società pugilistiche campane a partire dalle ore 20.00; a seguire, l'atteso incontro professionistico dei pesi medi Cosimo Attolino (Taranto) e Ruben Sciortino (Torino), un confronto che vedrà competere l'esperto boxeur tarantino con il grande campione italiano ed europeo di Muay Thai.

Martedì 9 luglio alle ore 10.00, presso il palazzo di città sito in piazza Municipio n.6 a Taranto, si terrà la conferenza stampa di presentazione del diciottesimo Trofeo "Città di Taranto" di pugilato.

