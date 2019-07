Festa nazionale dei borghi autentici d’Italia Barrea (AQ), 30-31 agosto - 1 settembre 2019

l ricco calendario degli eventi in programma - tre giorni di cultura, spettacoli, enogastronomia e divertimento - sarà presentato a Roma (Associazione Abruzzese - Via Ulisse Aldrovandi, 16) ai media nazionali e locali nella conferenza stampa di lunedì 22 luglio, alle ore 10:30. Interverranno in conferenza stampa:

Mauro Febbo

Assessore al Turismo e Sviluppo Economico Regione Abruzzo

Francesco Di Filippo

Direttore Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio Regione Abruzzo

Gianfilippo Mignogna

Vice Presidente Vicario Associazione Borghi Autentici d’Italia

Augusto Barile

Vice Presidente Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise

Andrea Scarnecchia

Sindaco Comune Barrea

L’intento è quello di creare, per i “Borghi Autentici d’Italia” una cultura del territorio in grado di contribuire alla valorizzazione di un paesaggio non più considerato statico ma in divenire. Nei borghi autentici abruzzesi è presente una identità culturale che costituisce da sempre un elemento di riconoscibilità del paesaggio naturale del nostro Paese nel mondo. La lettura del paesaggio non può prescindere dalla comprensione delle sue potenzialità e dalla capacità di metterle a valore delle comunità che lo abitano. La Festa Nazionale dei Borghi Autentici diventa il contenitore di idee, di intrattenimento, di attrazione per contribuire a creare prospettive di sviluppo, e a portare nuova linfa all’Abruzzo e al Paese dei Borghi Autentici.