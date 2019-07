A Marina di Pulsano si inaugura il “Villaggio sul mare” di “Segreti & Sapori”

Ci siamo: alle ore 20.00 di DOMANI (domenica 28 luglio) si inaugura il “Villaggio sul mare” di “Segreti & Sapori 2019”, la grande manifestazione organizzata quest’anno dal Consorzio Marina di Pulsano in partnership con la Pro Loco di Pulsano.

Per una intera settimana – fino a domenica 4 agosto compresa – ogni sera ci sarà un meraviglioso “Villaggio sul mare” proprio sulla litoranea in località Marina di Pulsano, in Viale dei Micenei-Contrada Pezza Rossa.

Con le note del complesso bandistico “Orchestra di fiati Città di Crispiano”, saranno Mino Borraccino, Assessore regionale allo Sviluppo economico, e Francesco Lupoli, Sindaco di Pulsano, a “tagliare” il nastro dando il via all’attesa manifestazione che ha tutti i “numeri” per diventare l’evento clou di questa estate sulla litoranea salentina.

Con loro Saverio Annese, presidente del Consorzio Marina di Pulsano, e Francesco Vergallo, presidente della Pro Loco, che annunciando l’inaugurazione ha svelato gli ultimi dettagli.

«Segreti & Sapori 2019 non è una tradizionale sagra, come ce ne sono tante in questo periodo – ha detto Saverio Annese – ma è una manifestazione innovativa che il Consorzio Marina di Pulsano offre alla comunità».

«Per sette giorni – ha spiegato Saverio Annese – ci sarà un autentico “Villaggio sul mare”, con centinaia di posti a sedere e decine e decine di eleganti stand: su una enorme area attrezzata ci sarà l’offerta di una grande fiera campionaria, con tanti settori merceologici, tra i quali anche l’artigianato locale, unita all’enogastronomia di eccellenza, con il “meglio” del food e del beverage del territorio. In più ogni serata ci sarà tanto intrattenimento per grandi e piccini, per i più piccoli ci sarà anche un parco giochi con i gonfiabili».

In ogni serata nel “Villaggio sul mare” di Segreti & Sapori ci sarà uno spettacolo con artisti in grado attrarre e soddisfare un pubblico eterogeneo: Si inizia già nella serata dell’inaugurazione (domenica 28 luglio) con – direttamente dal “Mudù” – l’’esilarante spettacolo di cabaret del comico Umberto Sardella, uno dei protagonisti di tante sitcom e spettacoli di successo. A seguire sul palco si esibirà la popolarissima band “Quadrophenix” che proporrà un programma con travolgenti brani dai repertori pop, rock e twist.

Francesco Vergallo ha annunciato che «il biglietto per accedere al “Villaggio sul mare” di Segreti & Sapori è di solo 1 euro – fino a 15 anni l’ingresso è gratuito – un prezzo simbolico che dà diritto al “ticket della fortuna”, con l’estrazione di una “sorpresa” ogni sera, e rappresenta un piccolo contributo a favore degli organizzatori della manifestazione, il Consorzio Marina di Pulsano e la Pro Loco di Pulsano, due organizzazioni no profit impegnate a contribuire allo sviluppo del territorio.

Con tariffe a fasce orarie sarà invece possibile accedere alle quattro ampie aree parcheggio limitrofe al “Villaggio sul Mare” che, con centinaia di posti auto, consentiranno a tutti di evitare lunghe file nel traffico.

L’invito è quello di venire a trascorre, in assoluta serenità, una serata in riva al mare divertendosi e apprezzando le tradizioni del nostro territorio, nonché conoscendo le eccellenze dell’artigianato e dell’enogastronomia locale, nonché le produzioni di numerose aziende di altri settori merceologici (info 338 595 3262 – www.marinadipulsano.it).

“Segreti & Sapori 2019” è organizzata dal Consorzio Marina di Pulsano, composto da imprenditori impegnati nello sviluppo economico e sociale del territorio, in partnership con la Pro Loco di Pulsano; la manifestazione gode del patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Pulsano e del CSV Taranto.