Altamura sorride per la finale pugliese di Miss Italia, passerella in un monastero delle 26 ragazze più belle della regione

BARI, mer 21 AGO - Un monastero per le miss, con un galà a tutela del sorriso di Miss Italia. Domenica 25 agosto ad Altamura, in provincia di Bari, al Monastero del Soccorso va in scena la finalissima di Miss Puglia in occasione dell’80esima edizione del concorso di bellezza femminile più prestigioso e longevo d’Italia, che per la circostanza quest’anno celebrerà il momento clou il 6 settembre in prima serata su Rai 1.