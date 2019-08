Terzo Gala nazionale della danza Aidas 27 agosto 2019, Eredità Eventi (Villa Castelli, Brindisi)

Grandi e storici nomi della danza, dibattito, confronto con gli esperti del settore e spettacolo. Sarà una manifestazione a più voci, per valorizzare l’arte della danza, il terzo Gala della danza nazionale 2019, che quest’anno si svolge in Puglia.

L’iniziativa è organizzata dall’Aidas, l’associazione italiana danza arte e spettacolo, con Federitalia settore danza e Centro sportivo italiano e in collaborazione con alcune scuole di danza riconosciute in tutta Italia. L’evento si svolge in partenariato con la fondazione del maestro Stefano Francia, in collaborazione con Aidas.

Nella serata di martedì 27 agosto, alle ore 21, sul palcoscenico di “Eredità eventi”, in contrada Eredità, a Villa Castelli (Brindisi), si terrà la manifestazione organizzata dal maestro Piero Mangione, presidente nazionale Aidas e da Patrizia Brucale. La direzione artistica è affidata alla maestra Daniela Crescenzio; la regia musicale è affidata a dj Davidino; l’animazione del dopo gala al dj Enzo Bisbal. Presenterà la serata Chiara Fina, speaker ufficiale della Federazione italiana danza sportiva. L’ospite d’onore sarà Angelo Rito con Baby Rito, maestro e artista di fama internazionale. Sarà una serata ricca di spunti ed esibizioni per esaltare e valorizzare il mondo della danza e della formazione coreutica.

Queste le scuole presenti: Puerto Rico Dance, maestro Domenico Nisi, caraibico; La Popular, maestra Noemi Chirivi, coreografico show; Mary Dance, maestro Enzo Rizzo, coreografico team; Universal Dance Massafra, maestro David Montanaro, show latini; Smile & Dancing, maestra Angela Marzulli Trio Latin Sincro; La Mezcla Perfecta, maestra Rosa Nardone, caraibico; Daniel’s Dance School, maestra Daniela Crescenzio, latini standard, coreografico; Hacademia, maestra Roberta Pizzoleo, show mix; la Isla Cubana, maestro Giovanni Zanframundo; La manifestazione sarà caratterizzata anche dalle performance e dalla presenza di alcuni ballerini professionisti: Angelo Rito & Piccolo Rito, nel flamenco; Angelo La Neve, nello stile moderno jazz; David Montanaro, nei balli latini; Nicki Pezzolla, nello swing e nel caraibico, Giovanni Zanframundo, Rosa Nardone, Domenico Nisi, Lia Marasco e Raffaele Martora nel tango argentino; maestro Raffaele Martorano e Lia Maraso, tango argentino; mastro Gabriele Ferri, insegnante di danze coreografiche e modern jazz; maestro Rino Giordano, insegnante di danza sin dal 1946, icona della danza in Puglia; Marina Olindo, insegnante di danze latino-americane, specializzata in coordinazione e gestione delle energie del corpo, portamento e gestualità femminile, assistente presso l’accademia nazionale di Carolyn Smith, formatrice e ideatrice del progetto ‘sensual dance fit’; maestro Antonio Colucci, formatore, docente danze caraibiche; maestri Sante e Lina Rito, storici insegnati delle danze caraibiche, ideatori danze coreografiche in Puglia; testimonial dell’evento sarà il maestro Paolo Spaccavento. Tra le presenze, sono stati invitati inoltre responsabili nazionali dell’Aidas, di Federitalia e del Centro Sportivo Italiano, maestri ballerini e nomi del mondo giornalistico e dello spettacolo. Ospiti d’onore saranno infatti il presidente Anmb, maestro Pietro Luigi Petracca; il presidente della Fondazione Stefano Francia; Fabrizio Silvestri, giornalista, autore, conduttore tv Rai; Francesco Marzio, presidente Cips, consigliere nazionale Anmb; maestro Gaetano Caputi, consigliere nazionale Anmb; maestra Federica Malaguti, docente danze standard, danze latino-americane, ospite all’evento nelle vesti di madrina; maestro Romolo Troiani, tecnico nazionale Aidas e referente Csi; il vice presidente nazionale Csi - centro sportivo italiano Marco Colagiuri.

Per informazioni: 349-8347041, email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., www.aidas.inf

L’obiettivo dell’iniziativa è far conoscere ai professionisti del settore anche le attività dell’Associazione Italiana Danza Arte Spettacolo. Il sodalizio, senza fini di lucro, riunisce e tutela professionisti istruttori, insegnanti e formatori di danza sotto forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma di lavoro dipendente. Promuove e tutela il patrimonio culturale e didattico espresso dalla danza e di ogni stile, considerando che la stessa, se correttamente praticata, migliora la propria qualità della vita e il proprio stato di salute. L’associazione tutela gli interessi della categoria professionale degli istruttori, insegnanti e formatori del settore danza, arte e spettacolo. Aidas, attraverso la verifica dell’idoneità tecnica dei propri soci professionisti anche attraverso l’acquisizione di percorsi costanti di educazione formativa, ne qualifica la professionalità garantendo su tutto il territorio europeo la migliore offerta professionale. L’associazione si propone di garantire la corretta informazione al pubblico e la tutela dello stesso e dei professionisti associati, con l’attestazione e la pubblicizzazione dei propri professionisti iscritti; cura i rapporti con altre organizzazioni similari, nazionali ed internazionali, adoperandosi per regolamentare la professione stessa nei vari Paesi europei. Aidas è presente nell'elenco delle associazioni, riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico, che rilasciano l'attestato di qualità (legge 4 del 2013 art. 6/7).