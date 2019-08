Ci siamo! Dal 30 agosto a Barrea la Festa Nazionale dei Borghi autentici

Written by Comunicato Stampa

La Festa Nazionale dei Borghi Autentici diventa il contenitore di attrazione per contribuire a creare prospettive di sviluppo, e a portare nuova linfa all’Abruzzo e al Paese dei Borghi Autentici.

E poi ancora, lo spettacolo teatrale “Orsitudine” della compagnia Lanciavicchio in cui si racconta l’orso, quello marsicano, che abita i nostri territori e che poco si conosce.

Evento nell’evento, il Festival del Saltarello . Gruppi che garaggiano per condendersi la vittoria finale. Quasi 100 artisti tra ballerini e musicisti ad animare le vie del borgo, uno spettacolo di suoni, colori e melodie della tradizione abruzzese. Chi vorrà cimentarsi nel Saltarello potrà frequentare gli stage aperti al pubblico mentre i bambini si divertiranno scoprendo i giochi antichi dei loro nonni.

Tante le iniziative in programma tra cui la presentazione della guida “Viaggio nei Borghi d’Abruzzo ”, la presentazione del film/documentario “In questo mondo” della regista Anna Kauber.

Una tre giorni di cultura, natura, street food, musica, ballo, laboratori e divertimento tra i suggestivi scorci di un paesaggio che rapisce al primo sguardo. Infatti è proprio il paesaggio, inteso come testimone del valore identitario, il tema portante degli incontri che saranno condotti da nomi di spicco in tema di marketing territoriale, turismo e sostenibilità.

Grazie al sostegno e al contributo della Regione Abruzzo, il calendario della Festa Nazionale dei Borghi Autentici , che quest’anno sceglie Barrea (L’Aquila), come vessillo della sua 10^ edizione, si presenta ricco di attrattive, di ogni genere.

“L’evento rappresenta l’occasione per svelare l’Abruzzo “forte e gentile” , scrigno di storia, natura e dei tanti borghi che lo caratterizzano” sottolinea Mauro Febbo, Assessore Regionale al Turismo .

E’ partito ormai il conto alla rovescia e c’è aria di grande fervore a Barrea per l’imminente FESTA NAZIONALE DEI BORGHI AUTENTICI che si svolgerà dal 30 agosto all’1 settembre in questa amena località aquilana, incastonata tra l’omonimo lago e il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

A Barrea dal 30 agosto al 1 settembre 2019 Tre giorni di cultura, spettacoli, musica, ballo, street food e divertimento per bambini con i giochi antichi.

