Resto al sud incentivi per under 46 e professionisti

Vi informiamo che:

È attesa a giorni la pubblicazione del decreto che darà attuazione alla nuova versione “ Resto al Sud “, ci sono importanti novità: il nuovo decreto allarga la platea dei beneficiari e da’ anche agli under 46 la possibilità di presentare la domanda.

La misura è destinata alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise , Puglia, Sardegna e Sicilia e mira a favorire l’occupazione nel Meridione, con la copertura del 100% delle spese per i “Giovani” imprenditori beneficiari : il 35% costituito da finanziamento a fondo perduto ; il 65 % verrà erogato come finanziamento bancario dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del prestito bancario saranno anch’essi calcolati come fondo perduto.

I requisiti per partecipare : i beneficiari non devono essere titolari di Partita Iva per una attività simile a quella proposta come nuova impresa; devono stabilire la sede della nuova azienda in una delle regioni del Sud Italia.

L’importo massimo del finanziamento erogabile è di 50 mila euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro. Gli incentivi inizialmente erano limitati alle imprese; la legge di bilancio 2019 ha poi esteso l’incentivo agli under 46 e ai liberi professionisti. Possono accedere all’incentivo i liberi professionisti che, nei 12 mesi che precedono la richiesta di agevolazione, non sono stati titolari di Partita Iva per una attività analoga a quella proposta . Si tratta, ad esempio, di professionisti, ex dipendenti di uno studio, che vogliono aprire uno proprio o di chiunque voglia uscire da una situazione di precariato o lavoro irregolare.

Per ulteriori informazioni potete inviare mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. corredata di tutti i dati, sarete contattati da uno dei nostri esperti.

Presidente di Retemicroimprese