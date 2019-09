Written by Comunicato Stampa

I dettagli dell’intesa verranno illustrati in conferenza stampa lunedì 23 settembre alle ore 11:30 nel Salone degli specchi di palazzo di Città a Taranto . Hanno confermato la loro presenza il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci , il commissario straordinario di Asset Elio Sannicandro e il prof.sac. Antonio Panico .

Conferenza stampa lunedì 23 con sindaco Melucci, Sannicandro di Asset e don Panico. In vista dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto nel 2026 , l’Università LUMSA di Taranto ha stipulato un accordo tra Scuola regionale dello Sport Coni e Asset - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio.

