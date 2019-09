Martina Franca (Taranto) Fornitura libri di testo, istanze online dal 20 settembre

Con Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n. 115 del 13 settembre 2019 è stato adottato l’Avviso pubblico Integrativo e Straordinario “ Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l'a.s. 2019/2020 ex Legge 448/1998, art. 27 relativo alla concessione del beneficio.

Il presente Avviso pubblico è rivolto agli aventi diritto (studenti delle scuole secondarie di 1° grado e di 2° grado) che non abbiano avuto accesso al precedente Avviso pubblicato sul BURP n. 55 del 23 maggio 2019, ed è valido sull'intero territorio regionale.

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Avviso Integrativo e straordinario Libri di testo a.s. 2019/2020 a partire dalle ore 10:00 del giorno 20 settembre alle ore 14:00 del 23 ottobre 2019.