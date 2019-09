AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati presenta il Focus Nazionale di Deontologia

Written by Comunicato Stampa

Dalle ore 9.30 fino alla chiusura dei lavori prevista per le ore 18.30

Cineteatro “Guerrieri” (ex Comunale) - Piazza Vittorio Veneto n. 23

Save the date

“Siamo molto soddisfatti – afferma Pierfernando Panetta , presidente AIGA Matera – del lavoro svolto insieme a tutto il direttivo della nostra associazione e siamo sicuri che questo evento si inserisca tra i più importanti ospitati nella nostra città in questo anno da Capitale della Cultura”.

Matera - In una delle città più antiche del mondo, Capitale Europea della Cultura per il 2019, dove i Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri sono Patrimonio Mondiale dell’Umanità, l’AIGA sezione di Matera ha organizzato l’evento dal titolo “FOCUS NAZIONALE DI DEONTOLOGIA”.

