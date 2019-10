Barcolana Job: la Regione FVG a Barcolana per la formazione e il lavoro

Gli incontri prevedono la partecipazione di testimonial del mondo imprenditoriale, universitario, scolastico e formativo.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa registrazione online accedendo ai singoli eventi .

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE:

Formazione e Orientamento in FVG: un mare di opportunità per il tuo futuro

Lunedì 7 ottobre, ore 10.00- Sala Predonzani via dell’Orologio 1, Trieste



Tracciamo la tua rotta per diventare imprenditore

Martedì 8 ottobre, ore 17.00 Sala Bobi Bazlen - Palazzo Gopcevich. via Rossini 4, Trieste

Le opportunità di lavoro nelle imprese del settore navale

Martedì 8 ottobre, ore 10.00 Hotel Savoia Excelsior Palace sala Imperatore

Riva del Mandracchio, 4, Trieste



La Regione FVG per i professionisti: facciamo crescere la tua libera professione

Giovedì 11 ottobre, 15-16 palazzo della Regione FVG Sala Predonzani via dell’O rologio 1, Trieste



LAVOROFVG: RICERCHE DI PERSONALE E CORSI FORMATIVI MIRATI ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

in vetrina quattro proposte dei Servizi regionali per il lavoro

4 aziende del territorio regionale si presentano e descrivono le professionalità ricercate da inserire nel proprio organico anche seguito della partecipazione ad un corso di formazione finanziato dalla Regione.

3 ottobre ore 10.00

Il Pane Quotidiano - Terrazza mare cerca apprendisti ausiliari di vendita e addetti al banco bar

9 ottobre ore 10.00

Televita Servizi integrati di teleassistenza: corso per operatore di call center socio sanitario

10 ottobre ore 10.00

FIAIP Federazione italiana Agenti immobiliari professionali - F.I.M.A.A. Federazione italiana Mediatori Agenti d’affari – Sezioni provinciali di Trieste: corso per operatori di agenzia immobiliare

11 ottobre ore 10.00

Le Aziende ZUDEK (impianti di refrigerazione) e NARNEW (saldatura di precisione): corso per Saldatori

Segreteria informativa