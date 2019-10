“Puglia Beer Fest” a Melissano un autunno a tutta birra …artigianale

Written by Comunicato Stampa

Rate this item

Per info e prenotazioni per il Laboratorio del Gusto: 348.5156421

In concomitanza con la serata di festa alle 20.30 si svolgerà nel Centro Culturale Quintino Scozzi un “ Laboratorio del Gusto ” a cura di Slow Food Neretum . Gaia Muci , fiduciaria della Condotta Slow Food neretina accompagnerà gli iscritti attraverso un percorso degustativo che permetterà a tutti di conoscere più da vicino la produzione di birra artigianale in Puglia.

Ad accompagnare i fiumi di birra ci saranno le proposte di Salento Street Food che per l’occasione lancerà il nuovo menù autunnale, e i lunghissimi filoni di semola di grano duro (saranno lunghi oltre 1.50 mt) preparati da Pro Loco Melissano con salsiccia alla brace e altre specialità. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle esigenze dei vegetariani e di chi deve seguire un regime alimentare senza glutine con proposte ad hoc.

Bionde, rosse, bianche, ipa, ale, stout... birre per tutti i gusti e di tutti gli stili..., finanche la birra alla Canapa del Birrificio Biologico Gruit, la birra alla Zucca del Birrificio Decimoprimo e la birra alla “Nira di Primitivo” senza glutine del Birrificio Daniel's.

Sette sono i birrifici artigianali selezionati per questa prima edizione; si tratta di realtà pioniere del mondo birraio pugliese, pluripremiate e tutte presenti nella prestigiosa guida “Birre d’Italia” di Slow Food editore: Birrificio Malatesta (Lecce); Birrificio Daniel's (Manduria); Birra Gruit (Brindisi); Birrificio Svevo (Modugno); Birranova (Triggianello); Birrificio Decimoprimo (Trinitapoli); Rebeers (Foggia).

Il 26 Ottobre avrà luogo la prima edizione di “ Puglia Beer Fest ”, un festival dedicato al mondo birraio artigianale pugliese. L’evento si svolgerà a partire dalle 19.30 a Melissano, in provincia di Lecce, in piazza Garibaldi. La birra è probabilmente la bevanda alcoolica più amata al mondo e Pro Loco Melissano l’ha voluta celebrare con un’iniziativa completamente dedicata alla produzione di birra artigianale rigorosamente pugliese .

Sabato 26 ottobre, ore 19.30, in piazza Garibaldi a Melissano (Le) Sette birrifici pugliesi rigorosamente artigianali insieme a Salento Street Food e Slow Food Neretum

More in this category: