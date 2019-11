A Taranto arriva “Ilvarum Yaga: cento disegnatori contro la Strega Rossa”

Una mostra collettiva con cento tavole in cui il siderurgico tarantino è una Strega rossa capace di trasformarsi in vento e polvere insinuandosi nei polmoni dei bambiniFinora acquistati 1.750 libri donati, tramite i pediatri, ai genitori dei bambini del Quartiere Tamburi per contrastare gli effetti nocivi dell’inquinamento

Dopo due anni finalmente arriva a Taranto “Ilvarum Yaga: cento disegnatori contro la Strega Rossa”, la mostra collettiva con le tavole originali ispirate alla “Strega rossa”, ovvero la mega acciaieria ex ILVA, ora ArcelorMittal.

Protagonista di questa mostra è il fumetto, con cento tavole, realizzate da altrettanti autori di fama riconosciuta, che raccontano una storia amara: l'inquinamento prodotto dall'industria pesante nella città di Taranto. Messaggi visivi composti prevalentemente da immagini e parole che servono a rendere comprensibile ed efficace la comunicazione. Ogni autore esprime il proprio messaggio con il contributo di metafore, rendendo incisivo il concetto al di là della stessa parola.

Scopo della mostra, che negli ultimi due anni è già stata allestita in cinque località (Martina Franca, Crispiano, Leverano, Carosino e Copertino) è sensibilizzare su questa tematica e raccogliere fondi per l’acquisto di libri da donare, tramite i pediatri, ai genitori dei bambini del Quartiere Tamburi.

Perché una efficace “cura” per contrastare gli effetti nocivi delle sostanze inquinamenti sul sistema nervoso infantile è stimolare la mente dei bambini nella fase dello sviluppo, fin dai primi mesi di vita, con la lettura ad alta voce.

L’inaugurazione della mostra si terrà, alle ore 19.00 di venerdì 8 novembre, presso il Crac Puglia (Centro di Ricerca Arte Contemporanea) della Fondazione Rocco Spani ONLUS, ubicato nell'ex Convento dei Padri Olivetani, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 17, sulla cosiddetta “ringhiera” nel Centro storico di Taranto.

Nell’occasione, dopo che il progetto “Ilvarum Yaga” sarà stato illustrato dal curatore della mostra, Piero Angelini, interverranno l’artista Giulio De Mitri, Presidente Crac Puglia, e il noto saggista Prof. Piero Massafra, nonché i rappresentati delle numerose associazioni e organismi che sostengono l’iniziativa.

Nell’occasione, inoltre, saranno consegnati ai pediatri i libri per i bambini, acquistati con i fondi ricavati nelle due esposizioni a Copertino e Carosino.

La mostra sarà poi visitabile fino a sabato 30 novembre, con ingresso libero e gratuito, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Durante la settimana la mostra sarà visitabile solo da gruppi e scolaresche su appuntamento (contattare Bernadette Lentini cell. 3396655832).

Ilvarum Yaga è il nome di una strega malefica capace di trasformarsi in vento e polvere: così s’insinua nelle case degli uomini, si nasconde nei corpi dei Bambini e lentamente si nutre dei loro pensieri, dei loro sogni, del loro futuro.

Sono i Bambini che vivono e crescono nel Quartiere Tamburi, esposti sin dalla loro vita intrauterina e durante tutta l’infanzia agli inquinanti immessi in ambiente dalle industrie che si trovano a ridosso delle loro case, tra cui l’ex ILVA, la più grande acciaieria d’Europa.

Tali sostanze sono tossiche per il sistema nervoso infantile e possono causare riduzione del Quoziente Intellettivo (QI) ed altre malattie del neurosviluppo.

Una delle "cure" possibili per contrastare questi effetti nocivi è quella di stimolare la mente dei bambini nella fase dello sviluppo, e niente si è dimostrato più efficace della lettura ad alta voce fatta fin dai primi mesi di vita.

Da qui l’idea di questa mostra collettiva, con lo scopo non solo divulgativo su questa tematica attraverso l'arte, ma anche con quello di raccogliere fondi per attivare il Progetto “Nati Per Leggere al Quartiere Tamburi”, che consiste nell’allestire piccole biblioteche negli studi pediatrici del quartiere dove poter leggere e regalare un libro ai bambini che attendono la visita, spiegando ai genitori l’importanza della lettura ad alta voce per lo sviluppo emozionale e cognitivo dei bambini stessi al fine di contrastare i possibili effetti della esposizione agli inquinanti neurotossici.

A tal fine durante tutta la durata della mostra, si potranno acquistare le riproduzioni delle opere esposte, per 5 € l’una: il ricavato sarà interamente utilizzato per acquistare le “medicine necessarie”, ovverosia i libri certificati “nati per leggere” che, attraverso l'Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata, saranno donati ai Bambini del quartiere Tamburi di Taranto tramite gli ambulatori pediatrici. I libri vengono acquistati presso le librerie della città che ospita la mostra.

La mostra “Ilvarum Yaga”: cento disegnatori contro la Strega Rossa” è promossa e organizzata da MANUSCRIPTA/Festival della letteratura a fumetti, con il contributo e la collaborazione di Centro Servizi Volontariato di Taranto, Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata, Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, Libreria per ragazzi Ciurma, Comune di Martina Franca, Factory, FIDAPA, Fondazione Rocco Spani Onlus, Fucarazza, Giorgioforever, Giustizia per Taranto, Scuola di fumetto Grafite, Manuscripta, Mibact, Nascìra, Nati per leggere, Natur House, Presidi del libro Martina Franca, Regione Puglia,Taranto Comix Taranto Respira, Tutta mia la città, Terra Terra, WWF Trulli e Gravine, U.O.C. NPIA Unità operativa Complessa Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza, DSM Dipartimento Salute Mentale, ASL Taranto.

Gli autori di questa mostra appartengono a generazioni, formazioni e a geografie diverse; collaborano con importanti case editrici che pubblicano fumetti: Bonelli, Becco Giallo, Coconino, Bao, Shock Dom, Oblomov, Glenat, Marvel, DC Comix, Dysney, Mondadori, Tunuè.

Questi gli artisti che partecipano alla mostra collettiva “Ilvarum Yaga: cento disegnatori contro la Strega Rossa”: AkaB, Ammostro, Piero Angelini, Linda Aquaro, Stefania Aquaro, David Bacter, Claudia Balboni, Giuseppe Balestra, Gabriele Benefico, Tommaso Bennato, Federico Bertolucci, Ugo Bertotti, Giacomo Bevilacqua, Vincenzo Bizzarri, Lelio Bonaccorso, Stefano Bosi Fioravanti, Pietrantonio Bruno, Toni Bruno, Alessandro Buffa, Ennio Bufi, Lucrezia Buganè, Luca Bulgheroni, Lorena Canottiere, Vanessa Cardinali, French Carlomagno, Paolo Castaldi, Onofrio Catacchio, Coma Empirico, Francesca Cosanti, Gian Marco De Francisco, Matteo De Longis, Francesco De Stena, Fabrizio De Tommaso, Mario Del Pennino, Andrea Dentuto, El Rughi, Giuseppe Falco, Arianna Farricella, Andrea Ferraris, Cosimo Ferri, Ivan Fiorelli, Alessio Fortunato, Francesco Frankie De Stena, Otto Gabos, David Genchi, Nicola Genzianella, Cinzia Ghigliano, Elena Guidolin, Holdenaccio, Fabio Ikes Sechi, Marco K Galli, Giuseppe Latanza, Riccardo Latina, Carla Luccarelli, Maicol e Mirco, Leila Marzocchi, Fabiana Mascolo, Helena Masellis, Luca Merli, Antonio Mirizzi, Antonio Montano, Andres Mossa, Marino Neri, Maria Nigna Riccio, Nigraz, Giuseppe Palumbo, Marco Paschetta, Angelo Pacifico, Davide Pascutti, Valerio Pastore, Enrico Pierpaoli, Gaia Pinos, Giovanni Pota, Simone Prisco, Fernando Proietti, Virginia Puccianti, Rosario Raho, Chiara Raimondi, Luca Ralli, Fabio Ramiro Rossin, Alessandro Ranghiasci, Davide Reviati, Giulio Rincione, Enzo Rizzi, Tommaso Ronda, Nicola Sammarco, Giuseppe Sansone, Luca Sapo, Sakka, Laura Scarpa, Serena Schinaia, Domenico Sicolo, Silly Nostalgic Kids, Stefano Simeone, Matteo Simonacci, Daniele Solimene, Squaz, The Sando, Alessandro Tota, Paolo Traisci, Walter Trono, Silvia Vanni, Veronica Veci Carratello, Marisa Vestita, Sebastiano Vilella, Tonio Vinci, Giulia Vincitorio, Gianfranco Vitti, Francesca Vivacqua, Greta Xella, Zerocalcare.