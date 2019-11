Maltempo, D'Amato (m5s): gravi danni da Matera alla Puglia, attivare fondo UE di solidarietà

Written by Comunicato Stampa

Lancio un personale appello al governo affinché, una volta definita la stima dei danni, faccia subito richiesta all'Unione europea per attivare le risorse del Fondo di solidarietà. Lo dobbiamo a un territorio che continua a pagare, oltre allo scotto dei cambiamenti climatici, le conseguenze di decenni di malamministrazione e sfruttamento". Lo dice Rosa D' Amato, eurodeputata del Movimento 5 Stelle.

