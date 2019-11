Domani 20 novembre evento nazionale a Taranto con l’Avvocatura e scuola insieme al servizio dei “piccoli”

Nel trentennale della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, il Consiglio Nazionale Forense, per il tramite della Commissione interna per i progetti sulla educazione legalità, nella consapevolezza del ruolo sociale dell’Avvocato, ha organizzato tre eventi sui diritti dei “più piccoli” che si svolgeranno “in parallelo”.

Una delle tre località prescelte a livello nazionale è Taranto dove, in contemporanea con Roma e Torino, si terrà la giornata “L’Avvocatura a servizio dei “piccoli: dal bambino all’adulto”; nella città dei due mari la manifestazione si terrà nell’ex Basilica del Dipartimento Jonico dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, in via Duomo n. 259 a Taranto.

La sessione mattutina, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sarà dedicata alle scuole con la realizzazione di attività laboratoriali sulle “buone regole” cui parteciperanno gli alunni dell’Istituto Comprensivo “XXV Luglio–Bettolo” di Taranto; nell’occasione i loro tutor saranno gli studenti del Liceo delle Scienze Umane ”Vittorino da Feltre” guidati da avvocati del Foro di Taranto impegnati in progetti di educazione alla legalità.

Nell’occasione sarà presentato il libro “Bebè nel mondo che vorrei. Piccoli racconti sui diritti dei piccoli” di Alessandra Tilli, una pubblicazione promossa dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana.

La sessione pomeridiana, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, sarà dedicata, in contemporanea nelle tre location nazionali, alle esperienze sulla tematica dei diritti dell’infanzia; i lavori saranno moderati dall’Avvocato Angela Mazzia, referente per i Progetti sulla Legalità dell’Ordine degli Avvocati di Taranto.

A Taranto i lavori saranno aperti dagli interventi dell’Avvocato Fedele Moretti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, e dei Consiglieri Nazionali Avvocato Vincenzo Di Maggio (Distretto Di Lecce) e Avvocato Manuel Virgintino (Distretto Di Bari), nonché dell’Avvocato Domenico Facchini, referente per i Progetti sulla Legalità dell’Ordine degli Avvocati di Trani

In seguito interverranno la Professoressa Pamela Martino, Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento Jonico Uniba, Il Dottor Ludovico Abbaticchio, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza – Puglia, la Dottoressa Bombina Santella, Presidente del Tribunale per i Minorenni Di Taranto, la Dottoressa Pina Montanaro, Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto.

Per il mondo scolastico interverranno la Dottoressa Anna Cammalleri, Direttore URS Puglia, il Dottor Mario Trifiletti, Direttore Provinciale USR, la Dottoressa Alessandra Larizza, Dirigente del Liceo delle Scienze Umane “Vittorino Da Feltre” e la Dottoressa Vilma Romano, Dirigente dell’I.C. “XXV Luglio–Bettolo”.