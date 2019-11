Bologna – Fiera Agroalimentare progetto di filiera sulla patata di Fucino

Written by Comunicato Stampa

Rate this item

Aderiscono al Consorzio marchi importanti come: AMPP - Associazione Marsicana Produttori Patate - l’azienda Angelucci, i Fratelli Cambise, Torti, Covalpa Abruzzo, Cooperativa La Serra, Sielca 2, Cooperativa La Campagnola e Colt.Or.

Oggi il marchio IGP costituisce per i consumatori una certezza che attesta la bontà del prodotto data dalle caratteristiche uniche del terreno d’origine a cui si uniscono le pratiche agronomiche che i coltivatori del Fucino applicano nel rispetto delle norme comunitarie in materia di tracciabilità e sostenibilità.

Sottolinea, inoltre, come questo marchio abbia cambiato le sorti di quella che un tempo veniva connotata solo come “Patata di Avezzano” con tutti i tentativi di spacciare con questo nome prodotti di indubbia provenienza.

“Siamo presenti allo stand 52 del padiglione 2 - dichiara Mario Nucci direttore del Consorzio di Tutela - con l’obiettivo di rappresentare i nostri produttori e di svolgere un’azione di valorizzazione del marchio IGP che sta ottenendo ottimi risultati in termini di immagine e di vendite”.

La Patata del Fucino IGP è protagonista alla ventesima edizione della Fiera Agroalimenta che si svolge nel Polo Fieristico di Lanciano dal 22 al 24 novembre 2019 . Un tripudio di sapori che mette in evidenza le migliori produzioni abruzzesi.

Celano (AQ) - Il Fucino è sempre più alla ribalta dopo che il suo prodotto principe, la patata, è stata riconosciuta come IGP - Identificazione Geografica Protetta - Un marchio che garantisce sì la provenienza ma soprattutto la qualità intrinseca del prodotto data proprio dalle condizioni pedoclimatiche di questo territorio particolarmente fertile e vocato alla pataticoltura.

LE PATATE DEL FUCINO IGP IN BELLA MOSTRA ALLA FIERA AGROALIMENTA DI LANCIANO (CH) DAL 22 AL 24 NOVEMBRE IN CAMPO IL CONSORZIO DI TUTELA CON MIRATE AZIONI DI MARKETING

Presente per la Regione Abruzzo Emanuele Imprudente , Vice Presidente e Assessore Agricoltura

• Realizzare nuove strutture logistiche per deposito e stoccaggio dei prodotti

• Adeguare il parco macchine agricole mettendo la tecnologia al servizio della coltivazione di ortaggi in pieno campo, con particolare riferimento ai processi di lavorazione dei terreni.

• Sviluppare tecniche colturali per un’agricoltura sostenibile.

• Migliorare la capacità di cooperazione orizzontale all’interno della stessa categoria (produttori) e tra gli attori del comparto (produttori, trasformatori e commercianti), che si traduce in strategie di concentrazione dell’offerta, riduzione degli “intermediari passivi” lungo la filiera, causa del forte abbassamento dei prezzi ai produttori primari, valorizzazione di prodotti agricoli di qualità (IGP della patata e della carota).

Venerdì 22 novembre alle ore 17:00 presso la sala convegni del Polo Fieristico si svolgerà l’interessante convegno che illustra il progetto “Innort 3.0”, oggi l’unico PIF operativo in cui i partecipanti diretti investono sul territorio marsicano circa 8,5 milioni di euro con un contributo a valere sul PSR della Regione Abruzzo Misure 16.2- 4.2 e 4.1. rispettivamente di 3.7 milioni di euro e

Celano (AQ) - Dopo la partecipata presentazione a Celano (AQ) lo scorso 8 novembre, il progetto di macrofiliera denominato “INNORT 3.0” del settore ortofrutticolo sbarca alla Fiera di Lanciano “Agroalimenta” . Costituisce un evento di richiamo per gli operatori presenti alla fiera e per l’intero comparto agroalimentare.

More in this category: