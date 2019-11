Il giornalista tarantino Matteo Schinaia vince il Premio Internazionale "Adriatico"

Il direttore di TuttoSportTaranto.com e titolare dell'agenzia Ki.Fra - Comunicazione&Eventi - al quale va tutta la stima di agorà - è stato designato per la regione Puglia nella categoria "giornalismo" .

Importante riconoscimento per il giornalista e scrittore tarantino Matteo Schinaia, a cui è stato assegnato il premio internazionale "Adriatico - Un mare che unisce" nella categoria "giornalismo".

La manifestazione, promossa dall'associazione Interdestinazione Arte del presidente Massimo Pasqualone, coinvolge sette regioni italiane, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e altri due Paesi, la Slovenia e l'Albania.

Nel corso della cerimonia di consegna, prevista per il prossimo 28 dicembre all'Ente Mostra Artigianato Artistico abruzzese a Guardiagrele, in provincia di Chieti, verranno premiate personalità che spiccano, in ambito regionale, nel campo della poesia, dell'arte, della politica, dello sport, del sociale e del giornalismo. Proprio per quest'ultima sezione, le designatrici per la regione Puglia Elisabetta Grilli e Angela Barratta, coadiuvate dall'organizzatore Massimo Pasqualone, hanno scelto Matteo Schinaia, dal 2009 direttore responsabile di TuttoSportTaranto.com e da poco più di un anno titolare

dell'agenzia di comunicazione Ki.Fra - Comunicazione&Eventi.

Già direttore di TarantoEventi.it dal 2015 al 2018, Schinaia ha collaborato con alcune tra le più importanti realtà editoriali pugliesi come "Vivavoce", "PugliaPress", "Corriere del Giorno" ed è stato a capo delle redazioni sportive delle emittenti locali Tbm e Jo Tv. E' responsabile di diversi uffici stampa di società sportive, associazioni culturali ed enti privati ed è fortemente impegnato nel sociale, come dimostrano le sue collaborazioni con le onlus Alzheimer Più, Mister Sorriso e Autismiamo. Ha inoltre

presentato e curato la comunicazione di eventi internazionali come il Titanic Live Concert a Taranto e la XV edizione della Vancliffen International Ballet Competition a Ginosa, e di importanti manifestazioni nazionali artistiche e sportive come il Premio Apulia Voice, il Torneo Nazionale del Mar Jonio e il titolo italiano dei Pesi Supergallo di pugilato. Nel 2014 ha scritto, con Ivan Scelsa, il libro "Milano Taranto - Una leggenda di macchine, chilometri e arditi piloti", che ripercorre la storia della gran fondo più importante d’Europa di motociclismo.

Nel 2013 è stato premiato nell'ambito della rassegna "The best of" come miglior presentatore televisivo in ambito sportivo, scelto dai lettori del webzine "All Sport Magazine" e nel 2015 ha ricevuto il "Premio Atleta di Taranto" per "l'ottimo servizio giornalistico reso agli sport cittadini".