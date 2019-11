Costituire a Taranto un centro Interateneo: la richiesta di Liviano al direttore generale del Miur

È una delle richieste che il consigliere regionale Gianni Liviano ha avanzato in una lettera al direttore generale del Miur, dott.ssa Maria Letizia Melina. Una richiesta che è il seguito naturale della chiacchierata che il consigliere regionale tarantino ha avuto i primi giorni di novembre a Roma con il direttore generale del Miur.

Ma quella del centro Interateneo non è l'unica richiesta avanzata. "Alla dott.ssa Melina - spiega Liviano - ho chiesto anche che questo polo universitario eroghi proposte formative coerenti con l'identità, la situazione sociale e ambientale e la vocazione economica della città di Taranto e in particolare: specifici percorsi di laurea orientati alle discipline della Blue growth, della sostenibilità ambientale (nelle sue componenti marine, atmosferica, suoli e vari ecosistemi) e dello sviluppo tecnico e tecnologico eco- sostenibile; la possibilità di costituire una Fondazione direttamente connessa al nuovo centro Interateneo, su cui far gravitare i laboratori tecnico-scientifici del tarantino, con l’obiettivo di sviluppare una rete vocata alla ricerca applicata, anche attraverso il contributo di investitori privati, e che possa integrare l’offerta formativa di base con la progettazione di Master Internazionali nell’ambito dell’Innovatività e della qsostenibilità ambientale, imprenditoriale, culturale/creativa (come nei casi dei master di: Innovative and Sustainable Chemical Engineering , Design for Social Innovation and Sustainable Futures , Entrepreneurship and innovation , Innovation and Global Sustainable Development , Sustainable Development and Environmental Management)".

Richieste, quelle avanzate da Gianni Liviano, che prendono le mosse dalla consapevolezza che, per fornire risposte alla necessità di incremento dell'offerta formativa, "non crediamo nell'opportunità di replicare a Taranto quanto già presente a pochi chilometri di distanza e perché non ci pare che esistano le condizioni per aprire nuove università pubbliche e che quindi è difficile immaginare che nasca l'Università di Taranto".

Secondo Liviano, infatti, alla luce delle note vicende socio-economiche "occorre fornire alla città di Taranto nuove occasioni di sviluppo culturale e tecnologico e un polo universitario può costituire uno strumento molto efficace e di relativa rapida, e non eccessivamente costosa, implementazione".