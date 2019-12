Il fine settimana dell' Immacolata a Taranto con Merry Street

14 concerti diffusi. 7 dicembre: via D’Aquino e via Di Palma. 8 dicembre: viale Liguria Country, rock, divertentismo, swing, contaminazioni jazz. Un weekend dell’Immacolata da vivere a Taranto con la doppia tappa consecutiva di Merry Street – concerti diffusi .

Dopo il boom di presenze dell’appuntamento d’esordio, le strade della città tornano a popolarsi di musica dal vivo, tra grandi classici e progetti inediti. Le esibizioni live si terranno questo fine settimana, sabato 7 dicembre in via Di Palma e via D’Aquino e domenica 8 dicembre in viale Liguria. Ci saranno sette band in ciascuna sera nelle sette postazioni accese a partire dalle ore 18:00. L’ idea è dell’amministrazione Melucci, direzione artistica dell’associazione culturale Altramusicalive. Merry Street fa parte del cartellone “Il Natale di Mare e di Miti” organizzato dal Comune di Taranto.

ECCO I GRUPPI: Nella serata di sabato 7 dicembre, nel borgo umbertino, tra via D’Aquino e via Di Palma, con start alle ore 18:00, si esibiranno: AIEM, Donnie Guasto, Cherry Violet, The Travel Rock, Simpatiche Kanaglie, Questo Torrido Dicembre, White Horse.

La sera dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, sempre dalle ore 18:00, lungo viale Liguria, le sette postazioni saranno animate da: Bass Boss, Wood & Steel, Swing Garage, Duo Silvestre Maremonti, Cianfrusaglie, Night and Day, Ls Man Band.

Per l’occasione, viale Liguria sarà chiuso al traffico, a partire dalle ore 16.00, da corso Italia a viale Magna Grecia. A partire dalle 13.00, sull’intera via sarà vietato il parcheggio, con rimozione delle auto in divieto di sosta.

VUOI SUONARE CON MERRY STREET? Per tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti, sito internet www.altramusicalive.com e pagine Facebook: Altramusicalive e Agorà di Taranto – Turismo ed eventi in città. Per proporre il proprio progetto musicale e avere l’opportunità di esibirsi durante Merry Street, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con una breve presentazione e curriculum artistico.