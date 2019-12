Sciopero dei macchinisti dei treni in Lombardia

L'astensione dal lavoro inizierà alle 03:00 di domenica 15 dicembre e terminerà alle 02:00 di lunedì 16 dicembre. Il sindacato autonomo Orsa, pur rappresentando poco più del 14% del totale del personale di Trenord, registra una forte adesione fra i macchinisti, per cui non si esclude che potranno sorgere grossi problemi, considerato che il sindacato autonomo ha proclamato lo sciopero in un giorno festivo, per cui non sono previste le 'fasce di garanzia' come accade invece nei feriali. Dura la valutazione di Trenord: ''Una scelta di totale indifferenza verso il diritto alla mobilità dei cittadini che rischia di generare disagi significativi anche sulla viabilità stradale". Per questo la società di gestione del traffico regionale lombardo, fra cui anche tre tratte transfrontaliere, ''paventando rischi per l'ordine e la mobilità pubblici, ha informato le Prefetture di Milano e Como". L'azienda, in una nota, ha spiegato che i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni.