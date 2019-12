Taranto - Alta formazione su Archeologia, Arte e Paesaggio. Si parte

A metà gennaio il via alla Scuola in Beni culturali, Artistici e Paesaggistici. Liviano: è una risposta alle aspettative della città nel settore dell’alta formazione

Si parte. A metà gennaio l'alta scuola superiore di formazione ai Beni culturali, Artistici e Paesaggistici muoverà ufficialmente i suoi passi a Taranto nella sede del convento di San Domenico, in città vecchia, messa a disposizione dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Il 19 febbraio, invece, nel convento di Sant'Antonio, ci sarà l'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico con una mostra internazionale.

A darne notizia è stato il prof. Giorgio Rocco, del dipartimento di Scienze dell'Ingegneria civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari, nel corso dell'iniziativa organizzata dal consigliere regionale Gianni Liviano e tenutasi giovedì sera nel Salone degli Stemmi della Provincia di Taranto.

Una serata intensa che ha visto, oltre a quella della Scuola, la presentazione della filiera formativa della nautica e del Laboratorio del mare nonché, nell'ambito della proposta di legge, targata Liviano, in favore degli adolescenti, l'illustrazione delle occasioni di finanziamento a tasso zero previste dal Credito sportivo per parrocchie, scuole e associazioni sportive e mirate per strutture sportive che possano diventare strumenti per un patto educativo. A chiudere, la consegna delle borse di studio intitolate al nostro giovane concittadino Francesco Vaccaro stroncato da un male incurabile.

È toccato, quindi, al professor Giorgio Rocco e alla professoressa Paola De Santis del dipartimento di Studi umanistici dell'Università di Bari presentare l'alta scuola superiore di formazione ai Beni culturali, Artistici e Paesaggistici.

"Lo scopo - ha spiegato Liviano introducendo i lavori - è quello di modernizzare il sistema di competenze professionali attraverso il potenziamento dell’offerta formativa locale e dell’istruzione e formazione superiore, anche con la promozione di un polo universitario, coerente con i potenziali di sviluppo locale e gli indirizzi del Piano strategico della legge regionale speciale per Taranto. E con l’obiettivo, anche, di far crescere il tasso di permanenza dei giovani (altissima è la percentuale dei diplomati in fuga da Taranto), promuovendo l’occupazione giovanile, la diffusione di innovazione, l’emersione dei talenti e della creatività, gli scambi interculturali, l’attrattività territoriale, il riuso di spazi e beni pubblici per attività creative, innovative e sostenibili".

Insomma, tutto è orientato ad offrire una risposta alle aspettative della città nel settore dell’alta formazione, con ricadute anche al livello urbano e territoriale, valorizzando quelle tematiche specifiche di cui la città per i suoi trascorsi e per la sua consistenza storico monumentale è portatrice. Quale primo passo per la costituzione della “Scuola Superiore per i Beni Archeologici, Architettonici e Paesaggistici” il Politecnico di Bari ha spostato già a partire dall’Anno Accademico 2019/20 la “Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio” quale primo nucleo della costituenda Scuola Superiore, mentre per l’anno accademico 2020/21, ha detto il prof. Rocco, prevede l’attivazione di un Master di II livello incentrato sulle tematiche del paesaggio e della città contemporanea, mentre l’Università degli Studi di Bari prevede l’istituzione e l’attivazione di un Master di II livello incentrato sulle tematiche dell’archeologia subacquea e dei paesaggi costieri. "In linea - ha sottolineato invece la prof.ssa De Santis - anche con il fatto che Taranto sarà sede della Soprintendenza al Patrimonio culturale del mare. Un contenitore, questo, che adesso andrà riempito di contenuti".

"La scuola di specializzazione - ha aggiunto Gianni Liviano - è un ulteriore tassello del più complesso mosaico che riguarda il potenziamento dell'offerta formativa, uno dei capisaldi della Legge per Taranto, nel quale rientra la Blue economy con annessa filiera della nautica".

E proprio la filiera della nautica e il Laboratorio del mare sono stati il secondo argomento della serata i cui contorni sono stati illustrati dal prof. Mario Massimo Foglia del Politecnico di Bari e dalla prof.ssa Patrizia Capobianco, dirigente scolastico dell'istituto Archimede di Taranto, sottoscrittori, insieme all'Its per la Logistica Puglia e all'Its per l'Industria dell'ospitalità e del turismo, di un protocollo di intesa che punta alla creazione di una scuola di alta formazione del mare; alla sinergia tra il mondo accademico e quello del lavoro; al potenziamento dell'attrattività tecnologica, formativa e industriale del territorio grazie alla presenza di un'area cantieristica da diporto; a un Laboratorio di rispetto sociale; a un Laboratorio di promozione dei turismi. Inoltre si punta a creare e sviluppare sul territorio ionico una filiera della formazione del mare caratterizzata da uno stretto, solido e continuativo rapporto tra scuole, istituti tecnici superiori, Università, ricerca, sistemi d'impresa e mondo del lavoro. "Dal mare - è stato detto - dobbiamo ripartire per pensare ad uno sviluppo alternativo della città di Taranto. Per questo è utile costruire una filiera formativa coerente con i lavori legati al mare partendo dalla valorizzazione di quanto già insiste sul territorio affinché nuove competenze formative possano trovare riscontro in ambito imprenditoriale e industriale".

Infine, con il dott. Centomani del Centro di giustizia minorile Puglia e Basilicata, il dott. Giusti del Coni Taranto e il dott. Fucci del Credito sportivo si è parlato dei risvolti sociali delle sport e delle occasioni di finanziamento a tasso zero previste dal Credito sportivo per parrocchie, scuole e associazioni sportive. L'Istituto per il Credito Sportivo eroga finanziamenti per la costruzione, ampliamento, ristrutturazione, l'acquisto attrezzatura e miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva compresa l'acquisizione delle relative aree; l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste; la promozione della cultura sportiva; la gestione degli impianti sportivi e la realizzazione di eventi sportivi; le iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali; l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di luoghi ed immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad essa. I finanziamenti possono essere concessi, oltre ad eventuali contributi a fondo perduto previsti dalla Regione Puglia, sino al 100% delle spese ammissibili documentate. La percentuale di finanziabilità potrà variare in funzione dell'importo e della durata dell'intervento richiesto, nonché delle garanzie offerte. In genere, annualmente la Regione Puglia stanzia delle risorse a copertura degli interessi (quota del 100%) sostenuti dai soggetti richiedenti su finanziamenti o i mutui accordati dall'istituto. Finanzia costo di costruzione/ristrutturazione/ampliamento dell'opera; spese tecniche; spese per la redazione del business plan; acquisto attrezzature e arredi; costo d'acquisto aree interessate dalle opere da finanziare; costo di acquisto dell'impianto sportivo (compresa Iva sull'acquisto, l'imposta di registro e le altre imposte relative all'acquisto, gli onorari notarili relativi alla compravendita, eventuali oneri di intermediazione); oneri concessori e oneri di urbanizzazione relativi al progetto finanziato; spese relative ai pareri Coni, secondo quanto previsto dai relativi regolamenti vigenti; Iva.

Particolarmente toccante è stata la consegna delle borse di studio, per complessivi 2mila euro messi a disposizione dal consigliere Liviano e da alcuni soci dell'associazione "Le città che vogliamo", intitolate a Francesco Vaccaro, il nostro giovane concittadino stroncato da un male incurabile. Alla cerimonia di consegna c'erano i genitori di Francesco, Donato Vaccaro e Milena Cinto. "La sua immagine e il suo nome - hanno sottolineato - dovranno diventare lo strumento per aiutare i bambini più poveri e ammalati. Solo così il sorriso di Francesco non si spegnerà nè oggi nè mai".

A ricevere le borse di studio sono stati la IV H del liceo Aristosseno, per il progetto "Peripato vista Mar Piccolo - passeggiata nella bellezza"; l'istituto Ferraris-Quinto Ennio con il progetto "Dalla scrittura creativa al teatro"; il Liside con "Arrendersi mai Communications"; i ragazzi Claudia Soprano, Simone Soprano e Michela Masiello con un progetto volto a insistere a non mollare mai; i fratelli Mattia, Francesco e Luca Manisi per il lavoro letterario-solidale; Claudia Di Ruzza, Claudia Magli e Carlotta Chirico per il progetto Tubi sottomarini per ammirare le bellezze del nostro fondale marino.